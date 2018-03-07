Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
116842
ALTIN
161.680
DOLAR
3.8000
STERLİN
5.2738
EURO
4.7105
İçimizden Biri : İclal Akça 
İçimizden Biri : İclal Akça 
"Kasap kız"
"Kasap kız"
Rıza Çalımbay ile iki farklı Trabzonspor
Rıza Çalımbay ile iki farklı...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16...
Alevlere meydan okuyor
Alevlere meydan okuyor

"Cinsiyetçi yaklaşımların her türüne karşıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadını veya erkeği aynı madalyonun iki yüzü gibi telakki eden bir medeniyetin mensupları olan bizler, cinsiyetçi yaklaşımların her türüne karşıyız." dedi.

"Cinsiyetçi yaklaşımların her türüne karşıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadını veya erkeği aynı madalyonun iki yüzü gibi telakki eden bir medeniyetin mensupları olan bizler, cinsiyetçi yaklaşımların her türüne karşıyız." dedi.

07 Mart 2018 Çarşamba 16:39
48 Okunma
"Cinsiyetçi yaklaşımların her türüne karşıyız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadını veya erkeği aynı madalyonun iki yüzü gibi telakki eden bir medeniyetin mensupları olan bizler, cinsiyetçi yaklaşımların her türüne karşıyız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Aileden başlayarak hayatın her yerinde ve her anında, sevgileri, emekleri ve fedakarlıklarıyla dünyayı güzelleştiren kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik eden Erdoğan, kurulan devletlerin harcını yoğuran, Kurtuluş Savaşı'nın görünmez kahramanları olan, Cumhuriyet döneminde ülkenin katettiği mesafede çok önemli katkıları bulunan, istiklale ve istikbale yönelik tehditlere karşı en ön saflarda mücadele eden kadınların, geleceğin inşasında günümüzde de önemli rol oynamayı sürdürdüklerini belirtti.

"Cinsiyetçi yaklaşımların her türüne karşıyız"

"Kadını veya erkeği, aynı madalyonun iki yüzü gibi telakki eden bir medeniyetin mensupları olan bizler, cinsiyetçi yaklaşımların her türüne karşıyız." ifadelerini kullanan Erdoğan, insan onurunu yok sayan ve yaşanan pek çok acının da müsebbibi olan çarpık zihniyetlere karşı mücadeleyi sonuna kadar sürdürmekte kararlı olduklarını vurguladı.

Erdoğan, bu tür cinsiyetçi bakış açılarının, değerlerle, tarihle ve sosyal hayatın dinamikleriyle de bağdaşmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Siyaset, ekonomi ve eğitim başta olmak üzere hayatın her alanından kadını dışlayan bir anlayış, sadece hanım kardeşlerimiz için değil, bütün toplum için büyük bir eksik ve ciddi bir tehdittir. Kendi tarihi ve kültürel birikimimiz ışığında, yanlışları düzelterek, eksikleri tamamlayarak, kadının her alanda varlığını güçlendirecek adımları hep birlikte atmamız gerekiyor. Kadına yönelik şiddet ve baskının sadece ülkemizin değil, tüm dünya kadınların sorunu olduğunu unutmamalıyız. Kadınların, çarpık bir anlayışla ve sırf cinsiyetleri sebebiyle istismara, şiddete, haksızlığa maruz kalması asla kabul edilemez. Uğradıkları haksızlıklar, adaletsizlikler, ayrımcılıklar karşısında kadınların yanında yer almak, hepimiz için öncelikle insani bir görevdir."

"Bu mücadelenin en büyük güven kaynağı kadınlar"

Sorunların hak ve adalet temelli bir anlayışla çözüme kavuşturulması için toplum olarak hep birlikte gayret gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Geçmişten gelen eksiklerin ve yanlışların hızla düzeltilebilmesi için de eğitimden sağlığa, istihdamdan siyasal hayata katılıma kadar her alanda, kadınlarımız için pozitif ayrımcılık içeren pek çok düzenlemeyi hayata geçirmiş olduğumuzu bu vesileyle hatırlatmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu mücadelede en büyük güven ve destek kaynağının, Türkiye'ye başarıları ve hizmetleriyle değer katan, geleceğe yönelik tehditler karşısında dimdik duran, cesur, özgüvenli ve eğitimli kadınlar olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu düşüncelerle şiddet kurbanı olan, görevleri başında katledilen, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yitirdiklerimiz başta olmak üzere milletimizin özgür ve aydınlık geleceği için şehit olan tüm kadınlarımızı şükranla yad ediyor, her birine Allahtan rahmet diliyorum.

Canlarından çok sevdikleri çocuklarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit yakınlarımıza sabır temenni ediyorum. Cennetin ayakları altına serildiği tüm annelere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bu vesileyle kadınıyla, erkeğiyle tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu sanığından "gelinlik" şifreli mesaj itirafı
Uyuşturucu sanığından "gelinlik" şifreli mesaj itirafı
FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon
FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon
'Hem dağda hem evde temizlik yapabiliriz'
'Hem dağda hem evde temizlik yapabiliriz'
"Zeytin Dalı Harekatı'nda 2960 terörist etkisiz hale getirildi"
"Zeytin Dalı Harekatı'nda 2960 terörist etkisiz hale getirildi"
Doğu Karadeniz'in 'pes etmeyen' kadınları
Doğu Karadeniz'in 'pes etmeyen' kadınları
Çocuk istismarı duyarlılığı BİMER'e de yansıdı
Çocuk istismarı duyarlılığı BİMER'e de yansıdı
HDP'li üç vekil hakkında fezleke düzenlendi
HDP'li üç vekil hakkında fezleke düzenlendi
Hesabından çalınan 25 bin lirayı bankalardan aldı
Hesabından çalınan 25 bin lirayı bankalardan aldı
Geçen yıl 2 milyon 250 bin pasaport basıldı
Geçen yıl 2 milyon 250 bin pasaport basıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ