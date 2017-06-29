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Cinsel istismara 27,5 yıl hapis

Gaziantep'te sağır ve dilsiz kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan üç sanık, 27 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı.

Cinsel istismara 27,5 yıl hapis

Gaziantep'te sağır ve dilsiz kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan üç sanık, 27 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı.

29 Haziran 2017 Perşembe 16:56
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Cinsel istismara 27,5 yıl hapis

Gaziantep'te sağır ve dilsiz genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan üç sanığa 27 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Adem ve Hamza Erikçi kardeşler ile Hakan Serdal ve avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, araştırılacak bir hususun kalmadığını belirterek, mütalaasını verdi.

Savcı, sağır ve dilsiz mağdurun, olay anında 18 yaşını dahi tamamlamamış olduğunu hatırlatarak, Adem Erikçi'nin "cinsel istismar" suçunu işlediği, diğer sanıkların da bu suça iştirak ettiklerini belirterek, üç sanığın da "cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, olayın çocuğa karşı işlendiğini dikkate alarak sanıklara, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "cinsel istismar" suçlarından 27 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepCinsel IstismarGenç Kıza cinsel Istismar
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