'Cinsel istismar haberleri Türkiye'yi karalamaya yöneliktir'

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Sözüer, yaptığı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'dan çok önce "Türkiye'de demokrasi kötüye gidiyor" şeklinde bir propaganda başlattığını hatırlattı.

Halkın demokrasiye sahip çıkmasıyla bu propagandanın çöktüğünü aktaran Prof. Dr. Sözüer, Anayasa Mahkemesinin 15 yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel istismara ilişkin kararının "Türkiye'de 15 yaşından küçük çocuklara cinsel istismar suç olmaktan çıktı" şeklinde yer almasının da bu propagandanın bir parçası olduğunu dile getirdi.

İsveç Dışişleri Bakanının, sosyal medyada, "Türkiye'de 15 yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel istismarın serbest bırakıldığı" yönünde bir açıklamasının yer aldığını aktaran Sözüer, şöyle konuştu:

"Bu aslında tabii ki doğru değil. Ancak bu sadece İsveç Bakanının açıklamasında değil çeşitli Avusturya ve Alman basınında da ve diğer Avrupa ülkelerindeki basında da yer aldı. İşin doğrusu nedir? Türk Ceza Kanunu'nun çocukların cinsel istismarıyla ilgili maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi ve bu maddenin yeniden düzenlenmesi için TBMM'ye de bir süre verildi ve TBMM bu kanunu çıkartacak. Şu anda yine bu suçtur ve bu suçu işleyenler hakkında gereken soruşturmalar yapılmaktadır. 'Türkiye'de 15 yaşındaki küçük çocukların cinsel istismarı serbest bırakıldı' diye hem de siyasetçilerin bu şekilde açıklama yapması, basında bu haberlerin yer alması artık bir özensizlikten öte kasten Türkiye'yi karalamaya yönelik bir olaydır. Tekrar altını çiziyorum, Türkiye'de 15 yaşından küçük çocukların cinsel istismarı suçtur. Bunun suç olmaktan çıkarılması diye bir şey söz konusu değildir. Sadece Anayasa Mahkemesinin iptali vardır."

Anayasa Mahkemesi kararının 6 ay sonra yürürlüğe gireceğini belirten Prof. Dr. Sözüer, bu sürede TBMM'de yeni bir düzenleme yapılabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Sözüer, Türkiye'deki hemen her tartışmalı noktanın araştırılmadan ön yargıyla Avrupa basınında yer aldığına dikkati çekerek, "Biz Türkiye'deki büyük demokrasi direnişini, halkın demokratik direnişini maalesef yeterince iyi anlatamıyoruz. Gerçi kasten anlamak istemeyenler var. Fakat bizim de özellikle üniversitelerimiz başta olmak üzere bütün gücümüzle Türkiye'deki demokrasiye sahip çıkışı anlatmamız lazım." diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanununun 103. maddesinin birinci fıkrasındaki "15 yaşını tamamlamamış her çocuğa karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışın cinsel istismar sayılacağına" ilişkin hükmü iptal etmişti.