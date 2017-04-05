Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki önlemler sürüyor

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısından etkilenenler için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki önlemler devam ediyor.

Han Şeyhun beldesine kimyasal silahla gerçekleştirilen saldırıdan etkilenen Suriyelilerin ilk kontrolleri için özel kıyafetli 4 sağlık ekibi sınırda hazır bekletiliyor.

AFAD'a bağlı bir kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer keşif aracı da sınırda bulunuyor.

Dünden itibaren Suriye'den Türkiye'ye getirilen 32 kişi Hatay'daki hastanelere kaldırılmış, iki kişi müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.