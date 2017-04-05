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Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki önlemler sürüyor

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısından etkilenenler için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki önlemler devam ediyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki önlemler sürüyor

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısından etkilenenler için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki önlemler devam ediyor.

05 Nisan 2017 Çarşamba 11:06
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Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki önlemler sürüyor

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısından etkilenenler için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki önlemler devam ediyor.

Han Şeyhun beldesine kimyasal silahla gerçekleştirilen saldırıdan etkilenen Suriyelilerin ilk kontrolleri için özel kıyafetli 4 sağlık ekibi sınırda hazır bekletiliyor. 

AFAD'a bağlı bir kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer keşif aracı da sınırda bulunuyor.

Dünden itibaren Suriye'den Türkiye'ye getirilen 32 kişi Hatay'daki hastanelere kaldırılmış, iki kişi müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AfadSuriyeBeşşar EsedİdlibKlor GazıKimyasal SilahCilvegözü Sınır Kapısı
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