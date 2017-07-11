Çikolata kaplı oyuncak yumurtanın içerisinde uyuşturucu ticareti

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, oyuncak yumurta içerisinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 8 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin uyuşturucu maddeleri, marketlerde satılan çikolata kaplı oyuncak yumurtaların içerisine yerleştirerek piyasaya sürdüğünü belirledi.

Söz konusu soruşturma kapsamında, Küçükçekmece, Eyüp ve Kartal'da eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 1'i yabancı uyruklu 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 43 kilogram Hint Keneviri, 5 kilo 350 gram eroin, 7 kilo 834 gram bonzai, 1 kilo 350 gram esrar, 5 bin 390 uyuşturucu hap, 17 litre aseton, 600 gram bonzai yapımında kullanılan kimyasal hammadde, 2 hassas terazi, 2 tabanca, 2 şarjör ve 61 mermi ele geçirildi.

Ayrıca, şüphelilerin araçlarındaki aramada, içerisine uyuşturucu hap, bonzai ve esrar yerleştirilmiş 37 oyuncak yumurta bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.