Cihan-Sen'a bağlı sendikalara operasyon

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, kapatılan Cihan Sendikalar Konfederasyonuna (Cihan-Sen) bağlı Ufuk sendikalarının 13 temsilcisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, kapatılan Cihan-Sen'e bağlı Ufuk sendikalarının temsilcilerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, söz konusu sendikaların il ve ilçe temsilcileri M.A, R.A, V.Ş, E.A, G.B, M.Ş, S.Ş, Ü.U, F.Ç, N.K, M.C, S.Ç, ve Y.Y yakalandı.

Aralarında kamu görevlilerinin de bulunan bazı şüphelilerin, şifreli mesajlaşma sistemi "ByLock" kullandığı, kapatılan derneklere üye olduğu ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in destek talimatının ardından Bank Asya'ya para yatırdığı belirlendi.