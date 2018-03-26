Çiftlik Bank mağdurlarına sosyal medyadan hukuki destek

Çiftlik Bank mağdurlarına, sosyal medya üzerinden kurulan grupta hukuki anlamda yardımcı olunuyor, soruşturma süreci hakkında bilgilendirme yapılıyor, ihtar ve suç duyurusu dilekçeleri paylaşılıyor.

Hukuk fakültesi öğrencileri tarafından yaklaşık 3 ay önce sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta kurulan ve mağdurlara ücretsiz destek verilen "Çiftlik Bank Mağdurları" adlı grubun üye sayısı 30 bin 653'e ulaştı.

Sayfada bir araya gelen vatandaşlar, süreçle yardım isteyen mağdurlara, gönüllülük esasıyla yardımcı oluyor.

"Çiftlik Bank Mağdurları" Grubu Kurucusu, hukuk fakültesi 4. sınıf öğrencisi Burak Turgal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grubu, insanların, Çiftlik Bank türü platformlar aracılığıyla mağdur olmasının önüne geçmek amacıyla oluşturduklarını söyledi.

Turgal, Çiftlik Bank benzeri başka yapılanmaların da bulunduğunu anımsatarak, "Bu olay patlamadan önce onlarca insana ihtar konusunda yardımcı olduk. Grubu açtıktan birkaç hafta sonra zaten Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) raporu ortaya çıktı. Rapor, bizim söylediklerimizi doğrular nitelikteydi. Ödemeler zaten durmuştu. Bakanlık bu oluşumlara girilmemesi yönünde bazı uyarılar yaptı. Biz, gruptan yardım isteyenlerin avukata giderek, ihtar çekmek için yardım almalarını, yoksa ileride mağduriyetlerinin daha fazla olacaklarını aktardık." diye konuştu.

Kendisinin Çiftlik Bank'a herhangi bir para yatırmadığını kaydeden Turgal, dolandırıcılık niyetiyle iş yapanların bulunduğu grupların olduğunun farkına vardığını belirtti.

"Amacımız mağdur insanlara yardımcı olmak"

Turgal, mart ayında dolandırıcılık mağdurları gündeme gelmeye başlayınca sıkıntılı süreçlerin başladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bizim grupta geçmişte Çiftlik Bank oluşumunu savunanlar vardı. Bunları yine ortaya çıkardılar. Bu nedenle üye alımında sıkıntıya düştük. Bir anda gruba binlerce insan başvurmaya başladı. Bunun içinde trol dediğimiz insanlar da var. Sadece insanlarla dalga geçmek isteyenler de olabiliyor. Bir kere bu gruptaki 30 bin kişinin hepsi mağdur değil. Sürekli bunları ayıklamaya çalışıyoruz. Amacımız gerçekten mağdur olduğuna inandığımız insanlara yardımcı olmak. Fakat avukat olduğunu söyleyen her insanı da gruba alamıyoruz. Aldıklarımıza da 'Buradan kendinize müşteri çekmek için yazmayın.' diyoruz. Çoğu avukat artık bu tarzda kendi gruplarını açıyor. Orada mağdurları toplayabiliyor.

Bu süreçte hukuki işlemleri başlatmak için mağdurlardan para yatırmasını isteyenler çıkıyor. Vatandaşlar, ikinci kez dolandırılmamak için güvenilir avukatlara başvurmalı."

Grupta ihtar ve suç duyurusu örnekleri paylaşılarak mağdurlara yol gösterildiğini ifade eden Turgal, çeşitli makamlara şikayet dilekçelerini yollayan vatandaşların grupta tecrübelerini aktardığını söyledi.

Burak Turgal, "Hatta 11 Mart'tan sonra bin 600 kişinin dolandırıldığı haberleri çıktı. Gruba da hesap numarasını atan olunca, diğerleri de mağdur olmasın diye buna izin vermemeye çalıştık. Çiftlik Bank gibi diğer Ponzi sistemlerini tek tek yazarak bu konuda uyarılarda bulunduk. Çok sayıda insanı da iş işten geçmeden kurtardığımızı düşünüyorum." dedi.