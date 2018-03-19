Çiftlik Bank İnegöl'deki tesisini FETÖ sanığının şirketinden almış

Çiftlik Bank'ın, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki tesislerini, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında eski Vali Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 60 sanığın yargılandığı davada ev hapsi verilen bir iş adamına ait şirketten yaklaşık 12 milyon liraya satın aldığı ortaya çıktı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanırken etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye olan, ardından Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklama talebi sonrası bir üst mahkeme tarafından ev hapsi verilen iş adamı E.A'nın sahibi olduğu şirkete ait İnegöl'e bağlı Sungurpaşa Mahallesi Yıvgınlık mevkisindeki tesislerin, geçen yıl ekim ayında Çiftlik Bank'a satıldığı öğrenildi.

Çiftlik Bank'ın, içindeki büyükbaş hayvanlarla birlikte yaklaşık 12 milyon liraya satın aldığı çiftliği, 5-6 aydır kullandığı belirtildi.

Çiftlik Bank mağduru yaklaşık 200 kişilik grup, 13 Mart'ta İnegöl'deki büyükbaş hayvan tesislerinin önünde toplanmış, zararlarına karşılık tesislerdeki hayvanları almak istemişti. Tesislere gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi almıştı.