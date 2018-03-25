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Çiftlik Bank'ın soruşturması tek elden yürütülecek

Çiftlik Bank sistemine ilişkin başlatılan soruşturmaların tek elden yürütülebilmesi amacıyla ilgili başsavcılıklara yazı gönderildiği, soruşturma kapsamında sistem aracılığıyla 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı tespit edildi.

Çiftlik Bank'ın soruşturması tek elden yürütülecek

Çiftlik Bank sistemine ilişkin başlatılan soruşturmaların tek elden yürütülebilmesi amacıyla ilgili başsavcılıklara yazı gönderildiği, soruşturma kapsamında sistem aracılığıyla 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı tespit edildi.

25 Mart 2018 Pazar 19:59
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Çiftlik Bank'ın soruşturması tek elden yürütülecek

İSTANBUL - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sistem aracılığıyla 31 Temmuz 2016 tarihinden bu yana 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığının tespit edildiği öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Çiftlik Bank sistemine ilişkin başlatılan soruşturmaların tek elden yürütülebilmesi amacıyla konuyla ilgili soruşturma yürüten diğer başsavcılıklara yazı gönderdiği ortaya çıktı.

Söz konusu yazıda, gelir getirme vaadiyle vatandaşlar adına para karşılığı açılan sanal hesaplardan oluşan ve ayrıca fiilen çiftlikler de oluşturulup gelir getirdiği iddia olunan Çiftlik Bank adlı sistemin kurucuları hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında sulh ceza hakimliklerinin kararlarıyla şirket yetkilileri hakkında yurt dışına çıkış yasağı getiren adli kontrol tedbirleri uygulandığı kaydedilen yazıda, bu sistem sayesinde birikip suçtan elde edildiği anlaşılan 3 milyon 90 bin 340 liraya, ayrıca belirlenen 16 şüpheli ile sistemde işlem yapan 3 firmanın malvarlıklarına da el konulduğu bilgisi verildi.

Yazıda, SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerince düzenlenen raporlara göre söz konusu sistemin Mehmet Aydın tarafından kurulan "www.ciftlikbank.com" adlı internet sitesi üzerinden işletildiği, sistemin ilk dönemde Aydın'ın kişisel hesapları üzerinden, daha sonra yine aynı şahsın sahibi olduğu Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ltd. Şti. unvanlı firma üzerinden işlediği, yine Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın'ın pay sahibi olup KKTC'de kurulan Famegame Software Ltd. Şti. unvanlı şirketin de sistem bünyesinde faaliyet gösterdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Mevcut verilere göre şüphelilerce kurulan internet sitesinde sisteme yatırım yapan 132 bin 222 ayrı katılımcı bulunduğu belirtilen yazıda, ayrıca sistemde yatırım yapmayan 388 bin 99 kişinin daha mevcut olduğu aktarıldı.

Bir milyarın üzerinde para toplanmış

Yazıda, katılımcıların sisteme para ödeyerek sanal hayvanlara sahip oldukları ve kendilerine sanal ortamda alım-satım yapmak suretiyle yüksek gelir elde etme vaadinde bulunulduğu, bu şekilde işletilen sistem aracılığıyla 31 Temmuz 2016 tarihinden bu yana toplam 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığının tespit edildiği vurgulandı.

Bu süreçte katılımcılara 687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme yapıldığı dile getirilen yazıda, sistemdeki mal varlığı değerinin 58 milyon 126 bin 75 lira olduğu, şirketlere sermaye olarak toplam 128 milyon 490 bin 850 lira aktarıldığı, şirketlerin 2017 yılı itibarıyla toplam 22 milyon 541 bin 596 lira zarar ettiği aktarıldı.

Yazıda, sistemin kuruluşundan bu yana öngörüldüğü şekilde çalıştığının varsayılması halinde katılımcılara toplam 2 milyar 971 milyon 905 bin 11 lira geri ödeme yapılması gerektiği belirtildi. Ayrıca, tespit edilen geri ödeme miktarının ise bu değerden hayli düşük olduğu, eldeki mal varlığı değerine göre sistemin aradaki farkı kapatabilecek bir ticari değer üretemeyeceğinin anlaşıldığı aktarıldı.

Şüphelilerin sistemin kurulduğu ilk andan beri bu gerçeğin farkında oldukları ve nitelikli dolandırıcılık suçu işleme kastıyla hareket ettikleri bilgisi verilen yazıda, bu yolla elde ettikleri suç gelirlerini aklamak ve dolandırıcılık eylemini sürdürebilmek maksadıyla muhtelif firmalar kurma, temin ettikleri parayı yurt dışına çıkarma gibi eylemler gerçekleştirdikleri, tüm bu suçların da örgütsel faaliyet kapsamında işlendiğinin değerlendirildiği belirtildi.

Söz konusu yazıda, izah edilen bu soruşturma kapsamında atılı suçlara iştirak eden tüm şüphelilerin tespit edilip yakalanmasına ve yine suç delillerinin toplanmasına ilişkin çalışmaların aralıksız sürdüğü vurgulanarak, aynı eylemler ve faillerle ilgili birden fazla soruşturma yürütülmesinin hukuken mümkün olmadığı bu nedenle başka il ve ilçelerde başlatılan soruşturmalarda yetkisizlik kararı verilerek dosyaların Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının ana soruşturması bünyesinde toplanması talep edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
çiftlikbankÖnce Vatan Gazetesi
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