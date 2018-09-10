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Çiftlik Bank'ın 'finans müdürü' tutuklandı

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında, sistemin finans müdürü olduğu iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Çiftlik Bank'ın 'finans müdürü' tutuklandı

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında, sistemin finans müdürü olduğu iddia edilen bir kişi tutuklandı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 11:27
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Çiftlik Bank'ın 'finans müdürü' tutuklandı

Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sistemin finans müdürü olduğu iddia edilen Koray Hasgül tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma" ve "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerden Koray Hasgül, soruşturma savcılığına gelerek teslim oldu.

Şüpheli Hasgül, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 9'a yükseldi.

Öte yandan, savcılığın mağdurların söz konusu sisteme ne kadar para yatırdığını tespit etmek amacıyla çalışmalara devam ettiği öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
çiftlik Bank
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