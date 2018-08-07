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Çiftçilere 'kanola tohumu' uyarısı

Edirne Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yorulmaz, "Kanola yetiştiriciliğinde muhakkak sertifikalı veya hibrit tohum kullanılması gerekiyor." uyarısında bulundu.

Çiftçilere 'kanola tohumu' uyarısı

Edirne Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yorulmaz, "Kanola yetiştiriciliğinde muhakkak sertifikalı veya hibrit tohum kullanılması gerekiyor." uyarısında bulundu.

07 Ağustos 2018 Salı 14:07
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Çiftçilere 'kanola tohumu' uyarısı

Edirne Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yorulmaz, Türkiye'de üretimi ve ekim alanı artan kanola yetiştiriciliğinde, sertifikalı veya hibrit tohum kullanılması gerektiğini belirtti.

Yorulmaz, düzenlediği basın toplantısında, kanola yetiştiren çiftçilerin üretimi bilinçli şekilde yapması gerektiğini söyledi.

Kanola yetiştiricilerinin kendileriyle irtibatta olması gerekliliğine vurgu yapan Yorulmaz, "Kanola bitkisi yetiştiriciliğinde muhakkak sertifikalı veya hibrit tohum kullanılması gerekiyor." dedi.

Çiftçilerin tohumu, Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolündeki firmalardan alması gerektiğini belirten Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Kanolanın tohumu güvenli yerlerden alınmalı. Kaçak olarak getirildiğini gördük, tohumun torbası aynı ama içeriği farklı. Alıp kullanan çiftçiler oldu ama kullanan bütün çiftçiler yandı. Bu anlamda bizde şahit oluyoruz. Ama çiftçi bize danışmadan alıyorsa yapacağımız bir şey yok. Devletimiz sertifikalı tohumu çiftçiye sunuyor. Ama çiftçi ektiğinde tohumu nereden aldığını kontrol edemez ki il müdürlüğü. Önemle altını çiziyoruz, kanolanın kendi tohumundan tohum olmuyor. Kendi ürettiğinden olmuyor. Bu anlamda asidik üretmeyecek bir tohum olması gerekiyor."

Çiftçinin kanolanın ekim zamanına ve sertifikalı tohum konularına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Yorulmaz, Trakya ve Türkiye'de kanola ekim alanı ve üretiminin arttığını, 2019'da daha da artacağını kaydetti.

Yorulmaz, kanola yağının gıda, biyodizel ve yağlı boya yapımında kullanıldığını dile getirdi.

"Çiftçiyi ayçiçeğine küstürmemek gerekiyor"

Ayçiçeği hasadının yakında başlayacağını belirten Yorulmaz, şöyle devam etti:

"Girdi maliyetlerimiz çok arttı. Gübre maliyetleri geçen yıla oranla yüzde 100'ün üzerinde arttı. Malum dolar da her geçen gün artıyor. Bu anlamda ayçiçeğinde de alım fiyat açıklanacak. Bizim istediğimiz fiyat 2 lira 50 kuruş. Girdi fiyatlarımızın da buğdaydaki verim kaybının giderilmesi için çiftçinin beklentisi bu. Geçen yıla istinaden daha da verim artışı olacak bölgemizde."

AA

Anahtar Kelimeler:
Edirne Ziraat OdasıHibrit TohumKanola Tohumu
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