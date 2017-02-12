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Çiçek mezatlarında 'Sevgililer Günü' hareketliliği

Kesme çiçek üretiminin önemli merkezlerinden Yalova'da, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla çiçek mezatlarında hareketlilik yaşanıyor.

Çiçek mezatlarında 'Sevgililer Günü' hareketliliği

Kesme çiçek üretiminin önemli merkezlerinden Yalova'da, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla çiçek mezatlarında hareketlilik yaşanıyor.

12 Şubat 2017 Pazar 15:26
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Çiçek mezatlarında 'Sevgililer Günü' hareketliliği

YALOVA

Kesme çiçek üretiminin önemli merkezlerinden Yalova'da, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla çiçek mezatlarında hareketlilik yaşanıyor.

Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yalova Şubesi'nin mezatında gerçekleşen fiyatlar, üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Kooperatifin Yalova Şubesi Müdürü İsmail Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mezatlarda haftanın 3 günü açık artırma usulü satış yapıldığını söyledi.

Demir, kooperatifin Türkiye genelinde toplam 18 şubesinin olduğunu, buralardaki mezatlarda 50'nin üzerinde çiçek çeşidinin satışının gerçekleştirildiğini belirtti.

"Fiyatlar biraz yukarı çıktı"

Mezatlarda, yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde hareketlilik yaşandığını vurgulayan Demir, şöyle konuştu:

"Her yıl Sevgililer Günü nedeniyle satışlarımız fazla oluyor. Yalnız bu sene İzmir'de kardan dolayı bir felaket olduğu için seralar yıkıldı. Üreticiler bu yıl kardan zarar gördü. Ürün olarak yüzde 30-40 azalma var ama talep yoğun. Talebe de karşılık verebiliyoruz, sıkıntı yok. Fiyatlar biraz yukarı çıktı ama Sevgililer Günü olması dolayısıyla her yılki gibi diyebiliriz. Hem üreticimiz hem de kooperatif olarak fiyatlardan memnunuz. İstenilen fiyatlarda satış oluyor."

En çok gül ilgi görüyor

Demir, Sevgililer Günü'ne yönelik en çok gül satışı olduğuna işaret ederek, "Sevgililer Günü'nde en çok ilgi gören çiçek gül. Sevgiyi ifade ediyor. Ondan sonra şebboy, jerbela gibi çiçekler geliyor. Tüm çiçek türlerinin satışında artış oluyor ama en çok satılan gül." dedi.

Açık artırmada 2 demet gülün fiyatının 180 liraya kadar çıktığını kaydeden Demir, "Burada açık artırma usulü satış yapıldığı için 50 liraya da iki demet gülü alabiliyorsunuz. Bunun fiyatı Sevgililer Günü'nde çıkıyor. Sabit bir fiyat olmadığı için 160-180 liralara kadar çıktı." ifadesini kullandı.

"Çiçek satışında yüzde 30 artış bekliyoruz"

Antalya, Mersin, Adana, Samsun, İzmir ve Yalova'daki üreticilerin, tüm Türkiye'ye çiçek gönderdiklerini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Şu anda en fazla gül Adana ve Mersin'den geliyor. 'Gülün fiyatı çıktı' diyoruz ama orada da ısıtma yaptıkları için fiyat artsa bile kar azalıyor. Sonuçta kömür yakarak ısıtma yapıyorlar. Bu Sevgililer Günü'nde gül yüzlere gülmüş oluyor biraz fiyatlar değiştiği için. Tüm çiçeklerin satışında ise yüzde 30 artış bekliyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
ÇiçekSevgililer GünüÖnce Vatan Gazetesi
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