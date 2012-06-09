Çiçek: '' Ciddi bir dil kirliliği var''

ANKARA - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Türkiye'de Türkçe'nin yozlaştırıldığını belirterek, ciddi bir dil kirliliği olduğunu söyledi.

Çiçek, Ankara Alışveriş Festivali'nin (Ankara Shopping Fest) açılışı dolayısıyla geldiği Antares Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde, gazetecilerin soruları üzerine Ankara'da ilk kez böyle büyük bir alışveriş organizasyonu yapıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Bu tür organizasyonları desteklediğini ifade eden Çiçek, ''Çünkü Ankara siyasi başkent, aynı zamanda ticaretin de başkenti olsun istiyoruz'' dedi.

Çiçek, ''Festivalin isminin İngilizce olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz'' şeklindeki soru üzerine, Türkçe'ye özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Burada bu festival düzenlenirken bir başka yerde Türkçe Olimpiyatları'nın gerçekleştirildiğini hatırlatan Çiçek, şöyle konuştu:

''Dünyanın dört bir tarafında 135 ülkeye Türkçe öğretmeye giderken, orada bu tür faaliyetler yapılırken biz Türkiye'de Türkçe'yi unutuyoruz, Türkçe'yi yozlaştırıyoruz. Ciddi bir dil kirliliği var. Bu kirliliğe de kurum ve kuruluşlar, kişiler alet olmamalıdır. Ankara'nın sokaklarına çıktığımız zaman ben kendimi Londra'da veya Paris'te zannediyorum. Bir bakıyorsunuz bilmem 'Dallas kahve' diyor. Dallas neresi, bu ismi koyanların doğduğu yer midir? Neyin nesidir? Onun için bu kirliliğe şu veya bu ad altında alet olmamak lazım.''