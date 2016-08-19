Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118386
ALTIN
162.485
DOLAR
3.8354
STERLİN
5.3253
EURO
4.7207
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

CHP'den Elazığ raporu

CHP heyetinin Elazığ'daki izlenimlerine ilişkin raporda, "PKK'nın bu büyüklükte bir saldırıyı, Elazığ'da düzenlemesi, yeni bir kargaşa yaratmaya yöneliktir" değerlendirmesinde bulunuldu.

CHP'den Elazığ raporu

CHP heyetinin Elazığ'daki izlenimlerine ilişkin raporda, "PKK'nın bu büyüklükte bir saldırıyı, Elazığ'da düzenlemesi, yeni bir kargaşa yaratmaya yöneliktir" değerlendirmesinde bulunuldu.

19 Ağustos 2016 Cuma 14:19
473 Okunma
CHP'den Elazığ raporu

 CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, 18 Ağustos sabahı terör örgütü PKK'nın bomba yüklü bir araçla Elazığ Emniyet Müdürlüğüne saldırdığı hatırlatıldı.

Olayın hemen ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirdiği heyetin Elazığ'a hareket ettiği belirtilen açıklamada, heyetin Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, İstanbul Milletvekili Ali Özcan ve Muğla Milletvekili Nurettin Demir'den oluştuğu bildirildi. 

"Harabeye dönen binaya giremedik"

Heyetin, patlamanın yaşandığı Emniyet Müdürlüğüne giderek incelemelerde bulunduğu ancak harabeye dönen binaya girmenin olanaksızlığı nedeniyle, yetkililerle "araç mezarlığına" dönüşen bahçede görüşüldüğü belirtildi.

Patlamanın gerçekleştiği yerdeki araçların yalnızca iskeletlerinin kaldığı, patlamanın çok şiddetli olması nedeniyle bombalı aracın parçalarının çok uzaklara savrulduğu ve görülemediği vurgulanan raporda, "Patlamanın etkisinin çok geniş bir alandan hissedildiği görülmüştür. Binanın 3. ve 4. katlarında bulunan Bilgi İşlem Dairesinde gözlerini kaybeden vatandaşlarımızın olduğu ve bu katlardaki insanların ciddi şekilde yaralandıkları ifade edilmiştir. Yetkililer, saldırının şiddeti göz önüne alındığında şehit ve yaralı sayısının artmamış olmasının teselli yarattığını belirtmişlerdir." ifadesine yer verildi.

"Amaç kargaşa yaratmak"

Raporun değerlendirme bölümünde ise saldırının amacının kentte kargaşa yaratmak olduğu vurgulandı.

"15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından oluşan boşluğu değerlendirmek isteyen terör örgütü PKK’nın bu büyüklükte bir saldırıyı, bugüne kadar il merkezinde hiç terör eylemi gerçekleşmemiş Elazığ’da düzenlemesi yeni bir kargaşa yaratmaya yöneliktir." tespitinin yapıldığı raporda, teröre karşı etkin mücadele edilmesi için CHP'nin bugüne kadar verdiği desteğin bundan sonra da aynı şekilde vermeye devam edileceği vurgulandı. 

AA

Son Güncelleme: 19.08.2016 14:20
Anahtar Kelimeler:
CHPTerör örgütüPKKElazığ Emniyet MüdürlüğüElazığDarbe Girişimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ