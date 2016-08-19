CHP'den Elazığ raporu

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, 18 Ağustos sabahı terör örgütü PKK'nın bomba yüklü bir araçla Elazığ Emniyet Müdürlüğüne saldırdığı hatırlatıldı.

Olayın hemen ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirdiği heyetin Elazığ'a hareket ettiği belirtilen açıklamada, heyetin Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, İstanbul Milletvekili Ali Özcan ve Muğla Milletvekili Nurettin Demir'den oluştuğu bildirildi.

"Harabeye dönen binaya giremedik"

Heyetin, patlamanın yaşandığı Emniyet Müdürlüğüne giderek incelemelerde bulunduğu ancak harabeye dönen binaya girmenin olanaksızlığı nedeniyle, yetkililerle "araç mezarlığına" dönüşen bahçede görüşüldüğü belirtildi.

Patlamanın gerçekleştiği yerdeki araçların yalnızca iskeletlerinin kaldığı, patlamanın çok şiddetli olması nedeniyle bombalı aracın parçalarının çok uzaklara savrulduğu ve görülemediği vurgulanan raporda, "Patlamanın etkisinin çok geniş bir alandan hissedildiği görülmüştür. Binanın 3. ve 4. katlarında bulunan Bilgi İşlem Dairesinde gözlerini kaybeden vatandaşlarımızın olduğu ve bu katlardaki insanların ciddi şekilde yaralandıkları ifade edilmiştir. Yetkililer, saldırının şiddeti göz önüne alındığında şehit ve yaralı sayısının artmamış olmasının teselli yarattığını belirtmişlerdir." ifadesine yer verildi.

"Amaç kargaşa yaratmak"

Raporun değerlendirme bölümünde ise saldırının amacının kentte kargaşa yaratmak olduğu vurgulandı.

"15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından oluşan boşluğu değerlendirmek isteyen terör örgütü PKK’nın bu büyüklükte bir saldırıyı, bugüne kadar il merkezinde hiç terör eylemi gerçekleşmemiş Elazığ’da düzenlemesi yeni bir kargaşa yaratmaya yöneliktir." tespitinin yapıldığı raporda, teröre karşı etkin mücadele edilmesi için CHP'nin bugüne kadar verdiği desteğin bundan sonra da aynı şekilde vermeye devam edileceği vurgulandı.