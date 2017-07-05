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CHP yürüyüşüne saldırı planı iddiasıyla 6 DEAŞ'lı yakalandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, tepki yürüyüşüne katılanlara saldırı planladıkları iddiasıyla Kayseri ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 6 DEAŞ mensubu yakalandı.

CHP yürüyüşüne saldırı planı iddiasıyla 6 DEAŞ'lı yakalandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, tepki yürüyüşüne katılanlara saldırı planladıkları iddiasıyla Kayseri ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 6 DEAŞ mensubu yakalandı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 15:22
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CHP yürüyüşüne saldırı planı iddiasıyla 6 DEAŞ'lı yakalandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanlara saldırı planladıkları iddiasıyla Kayseri ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 6 DEAŞ mensubu yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bulunan bir DEAŞ üyesinin, Suriye'den aldığı talimatla Kayseri'den minibüs kiralayarak CHP yürüyüşünün devam ettiği Kocaeli'ye gitmek istediğini belirledi.

Ekipler tarafından zanlı takibe alındı. Minibüsü yürüyüşteki kalabalığın üzerine sürerek saldırı yapmayı planladığı değerlendirilen zanlı, Kocaeli'de gözaltına alındı.

Zanlıya yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 5 kişi de Kayseri'de yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Provokasyon amaçlı eylem hazırlığındaki zanlılara operasyon

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri'den araç kiralayan bir kişinin yürüyüşe katılanlara saldırı planladığı bilgisi üzerine başlatılan operasyonda 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Minibüs içerisinde AK Parti bayrağı bulunduğunu belirten Kamçı, "Provokasyon amaçlı bir eylem hazırlığında oldukları belirlenen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi. Minibüsü kalabalığın üstüne sürerek saldırı yapmak istediği belirlenen zanlı, ekiplerimizin takibi sonucu yakalandı. İrtibatlı olduğu kişiler de gözaltına alındı. Başarılı bir çalışmayla, provokatif eylem gerçekleşmeden önlenmiş oldu." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluDeaşSaldırı PlanladıklarıKayseriChp Yürüyüşü
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