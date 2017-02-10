CHP yurt dışında da 'hayır' için çalışacak

Türk vatandaşlarının çoğunlukla yaşadığı Almanya, Avusturya ve Belçika başta olmak üzere, çok sayıda ülkede örgütlü olan CHP, halk oylamasında, anayasa değişikliğine neden "hayır" denilmesi gerektiğini yurt dışında da anlatacak.

Alınan bilgiye göre, Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl başkanlığında yürütülen çalışmalar kapsamında CHP, yurt dışı hazırlıklarını tamamladı.

Yurt dışındaki vatandaşların oylarına büyük önem veren CHP, gurbetçilerle bire bir temas kurarak, çeşitli toplantılar düzenleyerek, "hayır"ın gerekçelerini açıklayacak.

Yapılacak anayasa değişikliği ile "Rejimin değişeceğini, parti devletinin yaratılacağını, TBMM'nin tasfiye edileceğini, çatışma ve terörün artacağını, Türkiye'nin bölüneceği"ni savunan CHP, gerekçelerini bildiri halinde yurt dışında yaşayan vatandaşlara da ulaştıracak.

"Sandıklara sahip çıkacağız"

Anayasa değişikliği kapsamında gerçekleştirilecek referandumda da CHP örgütlerinin önemli çalışmalara imza atacağını vurgulayan Bingöl, halkın iradesi olan sandıklara sahip çıkacaklarını açıkladı.