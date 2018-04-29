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CHP Türk siyasetini lekelemeye devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP, hiçbir ilke ve ahlakla bağdaşmayan, kapalı kapılar arkasında yürüttüğü pazarlıklarla Türk siyasetini kirletmeye, lekelemeye devam ediyor. Bu siyasi tarihimize yeni bir utanç vesikası olarak kaydoldu" dedi.

CHP Türk siyasetini lekelemeye devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP, hiçbir ilke ve ahlakla bağdaşmayan, kapalı kapılar arkasında yürüttüğü pazarlıklarla Türk siyasetini kirletmeye, lekelemeye devam ediyor. Bu siyasi tarihimize yeni bir utanç vesikası olarak kaydoldu" dedi.

29 Nisan 2018 Pazar 13:11
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CHP Türk siyasetini lekelemeye devam ediyor

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu.

 "Siyaset özünde millete hizmet yarışıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Siyaset özünde millete hizmet yarışıdır. Siyasetçinin var oluş gayesi de ülkeye millete ve elbette oyunu aldığı seçmene en güzel, en kaliteli şekilde hizmet etmektir. Siyaset ilkelerle prensiplerle belli değerlerle yapılan, yapılması gereken bir iştir. Ahlakı, ilkesi olmayan siyasetin ne ülkeye ne de millete faydası olur. Rüzgar gülü gibi esintiye göre yön değiştiren, eğilip, bükülen bir siyasi anlayış popülizmin bataklığında debelenmeye mahkumdur." dedi.

""Türk siyasi hayatı, gerçekten ibret verici hadiselerle doludur"

Erdoğan, "Türk siyasi hayatı, gerçekten ibret verici hadiselerle doludur. Siyasi tarihimizde, bir tarafta ülkesine hizmet için gecesini gündüzüne katan asil devlet adamları, diğer tarafta da üç kuruşluk menfaati için 40 takla atan şahsiyet fukaraları vardır. 90 yıllık siyasi geçmişimizde milletin emanetini canı pahasına koruyan kahramanlar olduğu gibi darbecilere selam duran, tankları görünce sıvışıp kaçan korkaklar da vardır. Türk siyasetinde ülkenin bekası için kurşun yağmuru altında kenetlenenler olduğu gibi ülke düşmanlarına yancılık yapmayı siyaset zanneden muhterislere de rastlanır." diye konuştu.

"CHP, Türk siyasetini kirletmeye, lekelemeye devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"CHP, hiçbir ilke ve ahlakla bağdaşmayan, kapalı kapılar arkasında yürüttüğü pazarlıklarla Türk siyasetini kirletmeye, lekelemeye devam ediyor. Bu siyasi tarihimize yeni bir utanç vesikası olarak kaydoldu. Aslında bu hadise aradan geçen 40 yıla rağmen CHP'de hiçbir şeyin değişmediğini de ortaya koymuştur. Her ne kadar kendileri ve medyadaki avaneleri, bu skandalı örtbas etmeye kalksalar da milletimiz meseleyi çok net bir şekilde görmüştür, ortadaki fotoğraf öylesine kötü ki, bu tezgahın milleti kandırmaktan ziyade ülkemizin ana muhalefet partisini itibarsız hale getirme noktasında bir hamle olduğunu görüyoruz.

Dün olduğu gibi bugün de CHP, siyaseti bir kabzımal pazarlığına dönüştürdü. CHP, milletin kendi adına hareket etmesi için emanet verdiği iradelerini pazara çıkardığı milletvekilleriyle, özellikle de -gençlere kötü örnek oluyor- şimdi ben buradan sesleniyorum: Ey 15 milletvekili ya siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz."

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPSiyasetErdoğanTürkiyeönce Vatan
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