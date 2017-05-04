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"CHP tehditle, öfkeyle, sopa sallayarak yönetilemez"

CHP Antalya Milletvekili Baykal, "CHP tehditle, öfkeyle, sopa sallayarak yönetilemez. Ülkenin bu ortamında, CHP'nin bir an önce toparlanıp kendine gelmesine acil ihtiyaç var." dedi.

"CHP tehditle, öfkeyle, sopa sallayarak yönetilemez"

CHP Antalya Milletvekili Baykal, "CHP tehditle, öfkeyle, sopa sallayarak yönetilemez. Ülkenin bu ortamında, CHP'nin bir an önce toparlanıp kendine gelmesine acil ihtiyaç var." dedi.

04 Mayıs 2017 Perşembe 13:58
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"CHP tehditle, öfkeyle, sopa sallayarak yönetilemez"

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar için disiplin sürecinin başlatılmasına ilişkin, "CHP tehditle, öfkeyle, sopa sallayarak yönetilemez. Ülkenin bu ortamında, CHP'nin bir an önce toparlanıp kendine gelmesine acil ihtiyaç var." dedi.

Baykal, eski İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan için Levent Afet Yolal Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Tören öncesi basın mensuplarının, CHP Milletvekili Sağlar hakkında disiplin sürecinin başlatılmasına ilişkin sorusu üzerine Baykal, "CHP tehditle, öfkeyle, sopa sallayarak yönetilemez. Ülkenin bu ortamında, CHP'nin bir an önce toparlanıp kendine gelmesine acil ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPDeniz BaykalCHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar
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