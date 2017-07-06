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CHP'nin tepki yürüyüşüne suç duyurusu

Sakarya'da yaşayan bir kişi, yürüyüş hakkında "kamu haklarından yararlanmaya engel olunduğu" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

CHP'nin tepki yürüyüşüne suç duyurusu

Sakarya'da yaşayan bir kişi, yürüyüş hakkında "kamu haklarından yararlanmaya engel olunduğu" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

06 Temmuz 2017 Perşembe 17:16
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CHP'nin tepki yürüyüşüne suç duyurusu

Sakarya'da yaşayan bir vatandaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için başlattığı yürüyüşe ilişkin, "kamu haklarından yararlanmaya engel olunduğu" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Sakarya Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yapan 49 yaşındaki Yakup Çoruh, Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirdiği yürüyüşün D-100 karayolunda sürekli olarak trafik sıkışıklığına neden olduğunu savundu.

Karayolunun sağlıklı kullanılmasına engel olunduğunu öne süren Çoruh, 26 Haziran tarihinde bayram ziyareti için gittiği memleketi Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinden Sakarya'ya saatler süren yolculuğun ardından ulaştığını ve mağdur olduğunu ifade etti.

"Kamu haklarından yararlanmasını engellediği" gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'ndan şikayetçi olduğunu söyleyen Çoruh, "Vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için çözüm olarak bu yürüyüşün bir an önce sonlandırılması gerekmektedir." dedi.

Çoruh, açıklamasının ardından adliye binasına girerek, savcılığa suç duyurusu dilekçesini verdi.

AA

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