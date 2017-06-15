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CHP'nin 'adalet' yürüyüşü başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'dan İstanbul'a yapacağı yürüyüş Güvenpark'tan başladı.

CHP'nin 'adalet' yürüyüşü başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'dan İstanbul'a yapacağı yürüyüş Güvenpark'tan başladı.

15 Haziran 2017 Perşembe 11:48
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CHP'nin 'adalet' yürüyüşü başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluİstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili davada tutuklanmasının ardından aldığı İstanbul'a yürüyüş kararını başlatmak üzere Güvenpark'a geldi. 

Kemal Kılıçdaroğlu'na parti yöneticilerinin yanı sıra eşi Selvi Kılıçdaroğlu, oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ve nişanlısı Mine Alşan da eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, Güvenpark'ta partililer tarafından karşılandı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamanın ardından, elinde "Adalet" yazılı pankartla yürüyüşe başladı. 

"Yürüyüşümüz bu ülkeye adalet gelinceye kadar devam edecek"

Öte yandan Kılıçdaroğlu, Çukurambar'daki evinden ayrılırken, kendisini bekleyen gazetecilere de bir açıklama yaptı.

Ülkede birlikte yaşanması için zorunlu olan adaletin olmadığı yerde devletin ve insanın da bulunmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "O nedenle adalet yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Bugün yürüyeceğim, umuyorum vicdanları sağır olanlar bizim bu yürüyüşümüzün anlamını kavrarlar, umuyorum vicdanları sağır olanlar bizim bu yürüyüşümüze, sesimize, bizim sözümüze kulak verirler." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, gerginlik ve kavga istemediklerini, birlikte, huzur içinde yaşamak istediklerini bildirdi.

Mahkemelerde ve hapishanelerde gazetecilerle öğretim üyeleri istemediklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bunlar bize acı veriyor ve bu acıyı sonlandırmamız gerekiyor. Söylemiştim 'eğer bir bedel ödemek gerekiyorsa, o bedeli önce ben ödeyeceğim.' diye. Şimdi yürüyeceğim İstanbul'a kadar, bu son olmayacak. Bizim yürüyüşümüz bu ülkeye adalet gelinceye kadar devam edecek." 

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPAdalet YürüyüşüMİT TırlarıGüvenparkKemal Kılıçdaroğlu
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