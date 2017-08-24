CHP'nin "Adalet Kurultayı" hazırlıkları tamam

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, 26-29 Ağustos arasında Çanakkale'de düzenlenecek "Adalet Kurultayı" için hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Budak, yaptığı yazılı açıklamada, kurultayda, Türkiye'nin sıcak gündemi olan adaletin, "yaşamda adalet, eğitimde adalet, inançta adalet, medyada adalet, seçimde adalet, geçimde adalet, mahkemede adalet ve devlette adalet" olmak üzere 8 ana başlıkta konuşulacağını belirtti.

Bu panellerle eş zamanlı olarak, alt başlıklarda düzenlenecek 70 çalıştayda, konusunda uzman 700 konuşmacının yer alacağına işaret eden Budak, toplumun her kesiminden konuşmacıların, bu çalıştaylarda görüşlerini aktarma imkanı bulacağını ifade etti.

Daha fazla katılımcının yaşadığı adaletsizlikleri paylaşabilmesi için ayrıca "adalet kutusunun" kurulacağını aktaran Budak, kurultay sonrasında buradaki tüm yazıların değerlendirilip, belge haline getirileceğine değindi.

Budak, kendileriyle irtibata geçilmesini isteyen vatandaşlarla irtibat kurup, sorunlarına çözüm aranacağını vurgulayarak, kurultay sürecinde ayrıca sergiler açılacağını, "Hafıza Sokağı" ve "Adalet Anıtı" oluşturulacağına işaret etti.

"Mücadeleye devam edeceğiz"

Budak, "26-29 Ağustos günlerinde Çanakkale'de düzenlenecek Adalet Kurultayı için hazırlıklar tamamlandı. Bir yandan bağımsızlık ve Cumhuriyet bilincini canlı tutmak, bir yandan da devletin temeli olan adaleti yeniden bu topraklarda egemen kılma iradesi konusunda güçlü bir mesaj vermek için Çanakkale'deyiz." ifadesini kullandı.