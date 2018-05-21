CHP Milletvekili Erdem hakkındaki iddianame kabul edildi

CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında, 22 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
Erdem'in Almanya'ya gitmesine, hakkında yurt dışına çıkış yasağı olduğu gerekçesiyle izin verilmedi.
AA
CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında, 22 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında, 22 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında, 22 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
Erdem'in Almanya'ya gitmesine, hakkında yurt dışına çıkış yasağı olduğu gerekçesiyle izin verilmedi.
AA