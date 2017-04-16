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CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin kaderini oyluyoruz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bugün Türkiye'nin kaderini oyluyoruz. Bütün vatandaşlarım sorumluluk duygusu içinde sandığa gidecek ve oyunu kullanacak. İnşallah hayırlı bir sonuç çıkar." dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin kaderini oyluyoruz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bugün Türkiye'nin kaderini oyluyoruz. Bütün vatandaşlarım sorumluluk duygusu içinde sandığa gidecek ve oyunu kullanacak. İnşallah hayırlı bir sonuç çıkar." dedi.

16 Nisan 2017 Pazar 15:04
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CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin kaderini oyluyoruz

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu kullanmak üzere saat 11.30'da Çankaya Çukurambar Arjantin İlkokuluna geldi. 

Okula gelişinde vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanan Kılıçdaroğlu, oyunu eşi Selvi ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ile "4142" numaralı sandıkta kullandı.

Kılıçdaroğlu, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Son derece güzel bir kampanya yürüttük. Bütün vatandaşlarımızı kucakladık, hiç kimseyi ötekileştirmedik. Bugün Türkiye'nin kaderini oyluyoruz. Bütün vatandaşlarım sorumluluk duygusu içinde sandığa gidecek ve oyunu kullanacak. Çok mutluyum. İnşallah hayırlı bir sonuç çıkar ve hep birlikte Türkiye'nin başka temel sorunlarını konuşma imkanımız olur." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla bir süre sohbet etmesinin ardından okuldan ayrıldı.

"Herkesi kucaklayan kampanya yürüttük"

Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği halk oylaması için oyunu kullanmak üzere evinden ayrıldığı sırada da kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Mutlu olduğunu, iyi bir çalışma yürüttüklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Bütün vatandaşlarımı kucakladım. 'Oylarının türü ne olursa olsun herkesin oyu benim başımın üstüne' dedim. Herkesi kucaklayan, saygıyı her konuşmada öne çıkaran bir kampanya yürüttük." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KılıçdaroğluÖnce Vatan Gazetesi
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