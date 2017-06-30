CHP'li Yıldız yürüyüş sırasında kalp spazmı geçirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için başlattığı yürüyüşe eşlik eden Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın Sakarya'da kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşünün 16. gününe Sakarya'da devam ediyor.

Aşırı sıcak altında devam eden yürüyüş sırasında kortejde bulunan Aydın Milletvekili Yıldız'ın kalp spazmı geçirdiği belirtildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Yıldız, yürüyüş sırasında kalp spazmı geçirerek fenalaşmış. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Arkadaşlarımız oraya gidiyor." dedi.

Doktor kontrolünde olan Yıldız'ın Ankara'da bir hastaneye sevk edilebileceği kaydedildi.