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CHP'li gençler oturma eylemi başlattı

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Hakan Imırgı başkanlığındaki bir grup genç, CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlattı.

CHP'li gençler oturma eylemi başlattı

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Hakan Imırgı başkanlığındaki bir grup genç, CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlattı.

26 Haziran 2018 Salı 13:07
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CHP'li gençler oturma eylemi başlattı

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Hakan Imırgı başkanlığındaki bir grup genç, CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlattı.

Imırgı ve beraberindeki gençler, öğle saatlerinde üzerilerinde "Artık tamam", "Parti içinde de adalet" yazan pankartlarla parti genel merkezi önüne geldi.

Genel merkez önünde oturma eylemi yapan gençler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama beklediklerini belirtti.

AA muhabirine değerlendirmede bulunan Hakan Imırgı, oturma eylemini sürdürdüklerini Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun 14.00'te yapacağı toplantının ardından açıklama yapacaklarını bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPHakan ImırgıCHP Genel MerkeziOturma Eylemi
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