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CHP'li 129 milletvekilinden kurultay tartışmalarına tepki

CHP'li 129 milletvekili, 59 il başkanının olağanüstü kurultay taleplerine karşı yaptığı açıklamaya destek veren bildiri yayımladı.

CHP'li 129 milletvekilinden kurultay tartışmalarına tepki

CHP'li 129 milletvekili, 59 il başkanının olağanüstü kurultay taleplerine karşı yaptığı açıklamaya destek veren bildiri yayımladı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 16:00
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CHP'li 129 milletvekilinden kurultay tartışmalarına tepki

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel ile çok sayıda CHP milletvekilinin katılımıyla TBMM'de yaptıkları açıklamada, 129 milletvekilinin imzaladığı bildiri okundu.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu tarafından okunan bildiride, 24 Haziran seçiminden hemen sonra uygulamaya konulan "tek adam rejiminin" genel hukuk kurallarına ve anayasaya aykırı bir şekilde her alanda hayata geçirilmeye başlandığı savunuldu.

CHP'nin, haksız ve hukuksuz uygulamaların, insan hakkı ihlallerinin önüne geçebilmek için Mecliste ve hayatın her alanında, kuvvetler ayrılığını, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmaya var gücüyle devam edeceğinin belirtildiği bildiride, "Yaklaşan yerel seçimler öncesinde başarıya ulaşmanın birlik ve beraberlik içinde zaman kaybetmeden çalışmalara başlamak olduğu bilinci ile, bu gün kurultay tartışmalarına odaklanmanın ve ülkenin gerçek gündeminden uzaklaşmanın doğru olmadığı kanaatindeyiz." denildi.

"Geldiğimiz süreçte kurultay toplanmasına yönelik imza sayıları üzerinden bir algı yaratmanın ve bu tartışmayı devam ettirmenin partimize ve ülkemizin aydınlık geleceğine zarar verdiği aşikardır." ifadeleri kullanılan bildiride, şu görüşlere yer verildi:

"Bugün il başkanlarımız tarafından yapılan açıklamaya ve sağduyu çağrısına iştirak ettiğimizi ve kurultay tartışmalarının sayı boyutundan çıkarılarak sonlandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemizin asıl gündemine ve yerel seçimlere odaklanarak birlik içinde başarı için mücadele etmemiz gerektiğini düşünen TBMM Gurubumuzun bu iradesini sayın basın mensupları ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

Öte yandan CHP'li Bankoğlu, bildiriyi 129 milletvekilinin imzaladığını belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'dan imza talebinde bulunulmadığını söyledi.

Açıklamanın ardından, söz konusu bildiriyi imzaladığı belirtilen milletvekillerinin listesi basın mensuplarına dağıtıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Aysu BankoğluCHPEngin AltayTBMM
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