Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88787
ALTIN
145.926
DOLAR
3.6410
STERLIN
4.5610
EURO
3.8801
Olympique Lyon
Olympique Lyon
FETÖ'cü yüzbaşıdan itiraf
FETÖ'cü yüzbaşıdan itiraf
Petkim'den RES açıklaması
Petkim'den RES açıklaması
İskoçya'da şampiyon Celtic
İskoçya'da şampiyon Celtic
Gaziantepspor, Osmanlıspor'u mağlup etti
Gaziantepspor, Osmanlıspor'u mağlup etti

CHP Konya Milletvekili Bozkurt hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt hakkında, 16 Nisan'da yapılacak referanduma ilişkin, bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

CHP Konya Milletvekili Bozkurt hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt hakkında, 16 Nisan'da yapılacak referanduma ilişkin, bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

03 Nisan 2017 Pazartesi 12:12
20 Okunma
CHP Konya Milletvekili Bozkurt hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt hakkında, 16 Nisan'da yapılacak referanduma ilişkin, bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, yaptığı açıklamada, bir televizyon kanalında yayınlanan "Halk Arenası" programında konuşan Bozkurt hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığını bildirdi. 

Kocaman, Bozkurt'un, televizyon programında, "Diyelim ki 'Evet' çıktı, kimse heveslenmesin. Biz yine Samsun'dan başlarız, Amasya'ya gideriz, Sivas'a gideriz, Ankara'ya geliriz. Buradan İnönü'ye, Sakarya'ya, Dumlupınar'a... Ulan sizi İzmir'e kadar kovalamazsak anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz." şeklindeki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldığını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıCHPCHP Konya MilletvekiliHüsnü BozkurtReferandumTCKYüksel Kocaman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'ın kaldığı oteli fotoğraflayanları tespit etti
Erdoğan'ın kaldığı oteli fotoğraflayanları tespit etti
Eski BDDK çalışanlarının 'ByLock' davası başladı
Eski BDDK çalışanlarının 'ByLock' davası başladı
Yasin Börü davasında karar duruşması üçüncü kez ertelendi
Yasin Börü davasında karar duruşması üçüncü kez ertelendi
TSK'dan Hakkari ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı
TSK'dan Hakkari ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı
PKK'nın bombacısına 5 kez ağırlaştırılmış müebbet
PKK'nın bombacısına 5 kez ağırlaştırılmış müebbet
Erdoğan'dan Kolombiya'ya 'destek' mesajı
Erdoğan'dan Kolombiya'ya 'destek' mesajı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ