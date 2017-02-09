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CHP gerginlik politikasından uzak duracak

Referandum stratejisini belirlemek için art arda toplantılar düzenleyen CHP, kampanya sürecinde "gerginlikten uzak bir politika izleme" kararı aldı.

CHP gerginlik politikasından uzak duracak

Referandum stratejisini belirlemek için art arda toplantılar düzenleyen CHP, kampanya sürecinde "gerginlikten uzak bir politika izleme" kararı aldı.

09 Şubat 2017 Perşembe 11:52
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CHP gerginlik politikasından uzak duracak

Referandum stratejisini belirlemek için art arda toplantılar düzenleyen CHPkampanya sürecinde "gerginlikten uzak bir politika izleme" kararı aldı.

Alınan bilgiye göre, CHP, referandumdaki stratejisini netleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting programı ise henüz netleşmedi. Yüzlerce slogan arasından bir seçim yapılacak, afişlerde ise referandumdan "evet" çıkması halinde olacaklar anlatılacak.

CHP, propaganda sürecinde bir kişi veya parti üzerinden hareket etmeyecek, "Türkiye'nin geleceği oylanıyor" vurgusunu ön plana çıkaracak. CHP, başka partilerle hareket etme algısı da oluşturmayacak. Her partinin, süreci kendisinin yönetmesini isteyecek.

"Türkiye kavgalardan çok çekti"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl de parti olarak referandum sürecinde gerginlikten uzak duracaklarını söyledi.

Türkiye'nin gerginlikten yeterince nasibini aldığını belirten Bingöl, "Kampanyamızı kamplaşma ve kutuplaşmaya meydan vermeyecek bir anlayışla götüreceğiz. Biz sadece bu anayasa değişikliğinin geçmesi halinde Türkiye'nin nelerle karşılaşacağını çok sakin bir şekilde anlatacağız. Artık bu ülkede bir huzur ikliminin mutlaka yerleştirilmesi gerekiyor." dedi.

Ülkenin kavgalardan ve gerginliklerden çok şey çektiğini yineleyen Bingöl, kavga ve gerginliğin ülkeye enerji kaybettirdiğini söyledi.

CHP'nin gerginlikten uzak bir kampanya dönemi yürüteceğini başından beri dile getirdiklerini ve bunu devam ettireceklerini vurgulayan Bingöl, şöyle devam etti:

"Biz hiçbir şekilde kavganın, gerginliğin tarafı olmayacağız. Böyle bir ortam yaratanlara da fırsat vermeyeceğiz. Biz sadece bunun bir Türkiye meselesi olduğunu, Türkiye ile ilgili sorumluluk hisseden herkesin, her kesimin bunun ciddi bir sorun olarak görmelerini istiyoruz ama bunu kesinlikle çatışma ortamına sürüklemeden, kavgaya dönüştürmeden çok sakin bir şekilde götürmek istiyoruz. Birileri gerginlikten nemalanıyor olabilir ama biz asla o gerginliğe müsaade etmeyeceğiz."

CHP Anayasa Mahkemesine gidecek mi?

Tekin Bingöl, CHP'nin, TBMM'de kabul edilen anayasa değişikliğini Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) götürüp götürmeyeceğini değerlendirdiğini belirtti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın "Millet AVM'ye gidiyor, CHP AYM'ye gidiyor" sözlerini hatırlatan Bingöl, "Anayasa Mahkemesi'ne gitme konusunda Sayın Başbakanın yönlendirmesi ile hareket edecek değiliz. Cumhurbaşkanının sonuçlandırmadığı bir değişiklikle ilgili ahkam kesmek doğru değil. Bu sürecin tamamlanmasının ardından yetkili kurullarımızda biz bunu değerlendiririz ve alınan karar doğrultusunda gereğini yaparız." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPReferandumKampanya SüreciTekin BingölChp Genel Başkan YardımcısıAnayasa Mahkemesi
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