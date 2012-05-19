CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Türkiye'deki bütün il ve ilçe başkanlarımız 48 saat önce, 19 Mayıs'ta Atatürk anıtına çelenk bırakmak için dilekçe verdi. 2-3 valilik izin verdi, diğer valilerin tümü reddetti. Sonra izin veren valiler de izinlerini geri aldı'' dedi.



Marmaris Belediyesi'nce düzenlenen, ''Uluslararası Marmaris Festivali''ne katılan ve 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nın açılışını gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlanacağını anımsattı.

''Türkiye'deki bütün il ve ilçe başkanlarımız 48 saat önce, 19 Mayıs'ta Atatürk anıtına çelenk bırakmak için dilekçe verdi. 2-3 valilik izin verdi, diğer valilerin tümü reddetti. Sonra izin veren valiler de izinlerini geri aldı'' diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

''Türkiye genelinde Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe başkanlarının Atatürk anıtına çelenk koyması yasaklandı. Düşünebiliyor musunuz? Hangi çağda yaşıyoruz? Hangi karanlık düşünceler bu kararları alabiliyor? Siz tüm dünyanın saygı duyduğu kurtarıcınızı anmak için çelenk bırakacaksınız, çiçek bırakacaksınız, ama yasak getiriyorlar. O yasakları onların kafalarına çalacağız.''

Atatürk'ün, Türkiye'nin geleceğini sadece gençlere bıraktığını dile getiren Kılıçdaroğlu, geleceğin ve ülkenin teminatı olan gençlerin, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı direneceğine inandığını kaydetti.

Bir süre festival kapsamında sahne alan grupları izleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra konaklayacağı otele gitti.