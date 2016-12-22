ADANA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'nın Aladağ ilçesinde, 12 kişinin yaşamını yitirmesine, 24 kişinin de yaralanmasına neden olan yangının meydana geldiği özel öğrenci yurdunda incelemede bulunarak, karanfil bıraktı.

Kılıçdaroğlu, Sinanpaşa Mahallesi'nde 29 Aralık'ta meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybetmesine, 24 kişinin yaralanmasına neden olan yangının yaşandığı yurtta, beraberindeki heyetle inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.

Yurdun giriş kapısı önüne karanfil bıraktıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, son derece üzgün olduğunu belirtti.

Bütün Türkiye'nin üzgün olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Çocuklarımızı kaybettik. Anneleri ve babaları, onları büyük umutlarla buraya göndermişlerdi. Okuyacaklardı, elleri ekmek tutacaktı, ailelerine dönerken gururla döneceklerdi ama bir yangın sonucu hayatlarını kaybettiler." diye konuştu.

"Hep kazalar olduktan sonra ders çıkarmaya çalışıyoruz." diyen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Akıllı insanlar, devleti akılla yönetenler, devleti birikimle ve siyasetle yönetenler önlemleri önceden alırlar ve bu tür kazalara yol açmamasını sağlarlar. Biz maalesef yer altında çalışan maden işçileri öldükten sonra, yurtlar yandıktan sonra önlem alan ve bunu görev kabul eden bir siyaset anlayışından maalesef bu hükümet geliyor."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Buradan tekrar hükümete çağrıda bulunuyorum, yurtlar konusunda titiz olun, gencecik fidan gibi çocuklarımız orada, anneler ve babalar büyük umutlarla çocuklarını buraya gönderiyorlar. Bu çocuklara sahip çıkmak hepimizin ortak görevidir. Bunun siyaseti olmaz. Bu çocukların okuması için, bu çocukların geleceği için, bu çocukların Türkiye'nin geleceği açısından umut olduklarını unutmayarak, hep birlikte çaba harcamamız ve bunların çalışmalarına ve okumalarına katkı vermemiz gerekiyor. Bu olay umarım hepimize ders olur." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, bütün anne ve babalara başsağlığı dileklerini ileterek, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

AA