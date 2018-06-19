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CHP'den TRT hakkında suç duyurusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP'nin verdiği reklamları yayınlamadığı gerekçesiyle TRT yöneticileri hakkında, Yüksek Seçim Kurulu, RTÜK ve Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

CHP'den TRT hakkında suç duyurusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP'nin verdiği reklamları yayınlamadığı gerekçesiyle TRT yöneticileri hakkında, Yüksek Seçim Kurulu, RTÜK ve Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

19 Haziran 2018 Salı 13:12
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CHP'den TRT hakkında suç duyurusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP'nin verdiği reklamları yayınlamadığı gerekçesiyle TRT yöneticileri hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Özkan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, TRT'nin Anayasa ve kendisini bağlayan yasayı hiçe sayarak, CHP ve diğer muhalefet partilerinin dünya kupası maçları sırasında verilmesini talep ettiği reklamları yayınlamadığını söyledi.

Bu tek sesliliğin, Türkiye için bir felaketin habercisi olduğunu ifade eden Özkan, TRT'nin kamusal yayıncılık geleneğini yıkarak parti kurumu haline dönüştüğünü, "Recep Tayyip Erdoğan televizyon ve radyo kurumu" haline geldiğini ileri sürdü.

TRT'nin, Türk halkının alın teri ve emeğiyle sunduğu katkıyı bir parti için elinin tersiyle ittiğini iddia eden Özkan, şöyle konuştu:

"TRT, Türkiye'yi çölleştirmektedir. Bu nedenle TRT'yi yönetenler, bu kararları alanlar hakkında Yüksek Seçim Kurulu'na, RTÜK'e ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Bununla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Bugün RTÜK'e, YSK'ye ve sonra da Ankara Cumhuriyet Savcılığına giderek bu utanmazlıkla ilgili hukuki başvurularımızı gerçekleştireceğiz. Biz, daha önce TRT'ye bir kamu kurumu olduğunu hatırlatarak marka değerine zarar vermemesi, Türkiye'nin kurumunu yıpratmaması için TRT yöneticileriyle, İbrahim Beyle, diğer arkadaşlarla, siyasi otoriteyle oturduk konuştuk. Ancak onlar Türkiye'nin, halkın kurumu olmak yerine Adalet ve Kalkınma Partisinin kurumu olmayı, bir partinin televizyon ve radyo teşkilatı olmayı tercih ettiler."

Özkan, dünkü İsveç-Güney Kore maçına CHP reklamlarının girmesi için yer satın aldıklarını belirterek, bu süreçte 8 AK Parti, 6 MHP reklamı verilirken CHP'ye hiç yer ayrılmadığını söyledi.

TRT'ye 52 maçta reklam yeri satın almak için başvuruda bulunduklarını dile getiren Özkan, TRT'nin 12 maçta, az izleyicilerin olduğu saatte CHP'nin reklamlarını verdiğini vurguladı.

AA

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CHPTrtTRT Hakkında Suç DuyurusuRTÜK
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