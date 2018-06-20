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CHP'den Gökçek hakkında suç duyurusu

CHP eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu .

CHP'den Gökçek hakkında suç duyurusu

CHP eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu .

20 Haziran 2018 Çarşamba 16:08
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CHP'den Gökçek hakkında suç duyurusu

CHP, Twitter hesabından, "Cumhur İttifakı dışında bir siyasi partiye oy veren vatandaşları terörist ilan ettiği" iddiasıyla, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

CHP'nin Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, konuya ilişin yaptığı açıklamada, Gökçek'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımları hatırlattı.

Söz konusu paylaşımları eleştiren Erkek, Melih Gökçek hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 125. maddesindeki "hakaret" ve 214. maddesiki "suç işlemeye tahrik" nedeniyle suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

"Unutulmasın ki halkı bu denli ayrıştırana 'bölücü' denir. Bölücüsün Melih Gökçek. FETÖ ile ilişkisi bu denli açık olan birine 'terörist' denir. Madem terörist arıyor, teröristsin Melih Gökçek." ifadesini kullanan Erkek, şunları kaydetti:

"Ankara'yı FETÖ'ye parsel parsel sattığı bizzat partilisindeki bakan tarafından açıklanan, FETÖ lideri 'Fethullah Gülen Hocaefendisine' düzmediği övgü, yapmadığı savunma kalmayan, partilileri tarafından 'bu nedenlerle görevinden zorla istifa ettirildiği' söylenen, Oslo, İmralı, Kandil arasında devlete postacılık yaptırılırken, bugün 'terörist' denilenler dün Ankara'da kırmızı halılarla karşılanırken kendisini FETÖ'ye satan Melih Gökçek'i, yaptığı saray soytarılığı nedeniyle elbette ciddiye alacak değiliz. Ancak, Cumhur İttifakı haricinde herhangi bir siyasi partiye oy veren yurttaşlarımıza 'terörist' diyecek kadar alçalmanın hukuk karşısında bir bedeli olmalıdır."

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPAnkara Büyükşehir Belediye BaşkanıMelih Gökçek
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