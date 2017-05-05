Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
93410
ALTIN
141.338
DOLAR
3.5592
STERLIN
4.6075
EURO
3.9008
Domateste ihracat başladı
Domateste ihracat başladı
Kütük tezgahta geçen 62 yıl
Kütük tezgahta geçen 62 yıl
Tarlada 35 kuruş, markette 2 lira
Tarlada 35 kuruş, markette 2...
Edirne'nin belleği bu müzede
Edirne'nin belleği bu müzede
Filede şampiyon Fenerbahçe
Filede şampiyon Fenerbahçe

CHP'den 10 YSK üyesi için suç duyurusu

CHP, 10 YSK üyesi hakkında 16 Nisan halk oylamasında, seçimin işleyişine ilişkin aldıkları karar nedeniyle soruşturma başlatılmasını talep etti.

CHP'den 10 YSK üyesi için suç duyurusu

CHP, 10 YSK üyesi hakkında 16 Nisan halk oylamasında, seçimin işleyişine ilişkin aldıkları karar nedeniyle soruşturma başlatılmasını talep etti.

05 Mayıs 2017 Cuma 12:23
21 Okunma
CHP'den 10 YSK üyesi için suç duyurusu

CHP, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 10 üyesi hakkında 16 Nisan halk oylamasında, seçimin işleyişine ilişkin aldıkları karar nedeniyle soruşturma başlatılmasını talep ederek, suç duyurusunda bulundu.

Partiden yapılan açıklamada, partinin 10 YSK üyesi hakkında soruşturma başlatılmasını talep ettiği belirtildi.

Açıklamada şikayet dileklerinin, YSK'nın Yargıtaydan seçilen üyeleri için Yargıtaya, Danıştaydan seçilen üyeleri için ise Danıştaya verildiği kaydedildi.

Halk oylamasında sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulalarının geçerli sayılması kararlaştırılmış, CHP'nin halk oylamasının iptali talebiyle yaptığı başvuru YSK tarafından oy çokluğuyla reddedilmişti.

Kurulun 11 üyesinden biri ret kararına muhalif kalırken, CHP bu üye için suç duyurusunda bulunmadı.

Şikayet dilekçesinde, YSK'nın, yorum yetki ve sınırlarını aşarak, yetkisi bulunmayan bir konuda sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulası ve zarflarının geçerli sayılmasına yönelik ilke kararı aldığı savunuldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPYüksek Seçim KuruluYSK16 Nisan halk OylamasıHalk OylamasıSuç Duyurusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Wikipedia itirazı reddedildi
Wikipedia itirazı reddedildi
Saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon
Saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon
ASELSAN'dan gövde gösterisi
ASELSAN'dan gövde gösterisi
FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 40 gözaltı
FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 40 gözaltı
Eski Merzifon Üs Komutanı Tekirdağ'da gözaltına alındı
Eski Merzifon Üs Komutanı Tekirdağ'da gözaltına alındı
Tunceli'de terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi
Tunceli'de terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ