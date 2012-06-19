Cezaevlerinin kapasitesi artacak

Türkiye'de bu yıl açılması planlanan 22 cezaevi ile birlikte cezaevlerinin toplam kapasitesinin 134 bine, 2013'te 145 bine, 2014'te 172 bine, 2015'te 185 bine, 2016'da 192 bine, 2017'de de 215 bine ulaşması hedefleniyor.

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sefa Mermerci'nin, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na sunduğu raporda yer alan bilgilere göre, Türkiye'de 328'i kapalı ceza infaz kurumu olmak üzere toplam 377 cezaevi bulunuyor.

Raporda, ülkelere göre hükümlü ve tutuklu sayıları hakkında bilgi veriliyor. Buna göre, en çok hükümlü ve tutuklu sayısı 2 milyon 266 bin 832 ile ABD'de yer alıyor. ABD'yi 747 bin 100 ile Rusya izliyor. Brezilya'da hükümlü ve tutuklu sayısı 513 bin 802, İran'da 250 bin, Türkiye'de 132 bin 369, İngiltere'de 87 bin 80, Polonya'da 82 bin 985, Fransa'da 76 bin 428, Almanya'da 68 bin 99, Hollanda'da 14 bin 488, Avusturya'da 8 bin 694.

Cezaevlerindeki doluluk oranında dünyada birinci İran. Doluluk oranı İran'da yüzde 294, Brezilya'da yüzde 165, İngiltere'de yüzde 112, Türkiye'de yüzde 106, Rusya'da yüzde 91, Almanya'da yüzde 86.

Türkiye'de ortalama 5 hükümlüye bir infaz ve koruma memuru düşüyor. AB ülkelerinde bu oran, 2 hükümlüye 1 personel.

Cezaevlerinde 3 hükümlü-tutukluya bir personel hedefinin yakalanması için 16 bin infaz ve koruma memuruna daha ihtiyaç var.