Cezaevlerinden tahliyeler başlıyor

671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun"a eklenen geçici maddeyle iki yeni düzenleme yapıldı.

1 Temmuz 2016 tarihine kadar işlenen suçları kapsayan düzenleme kapsamında, denetimli serbestliğin kapsamı bir yıldan iki yıla çıkarıldı. Böylece, koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan ve iyi hali de göz önüne alınacak hükümlülerin cezalarının, koşullu salıverilme tarihine kadar olan bölümü, çeşitli denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilecek.

Bu düzenlemeyle, hükümlüler cezaevlerinde değil de dışarıda aileleriyle yaşayarak kalan cezalarını çekebilecek.

Süreli hapis cezalarına mahkum edilen hükümlüler ise cezalarının "üçte ikisini" cezaevlerinde çekmeleri halinde koşullu salıverilmeden yararlanabiliyordu. Yeni düzenlemeyle bu sürede de değişikliğe gidildi. Bu kapsamda aldıkları hapis cezasının "yarısı" kadar cezaevlerinde kalan hükümlüler koşullu salıverilmeden yararlanabilecek.

İlk etapta 38 bin kişi tahliye olacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilk etapta 38 bin mahkumunun yeni düzenlemeden yararlanarak tahliye edileceğini açıklamıştı.

Adalet Bakanlığı yetkilileri ise 38 binin, 17 Ağustos tarihi itibarıyla tahliye edileceklerin sayısı olduğunu, gelecek günlerde cezasını dolduranların, denetimli serbestlik hükümleri kapsamına girenlerin de cezaevlerinden tahliye edileceğini bildirdi.

Tahliyeler bugün başlıyor

Yeni düzenleme ile Türkiye genelindeki Cumhuriyet Başsavcılıkları tahliye mesaisine başladı. Yeni düzenleme kapsamındaki suç türlerinden hükümlü olanlar için tahliye işlemleri başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yapılan çalışmaların ardından açık ve kapalı ceza infaz kurumlarından bugün öğleden sonra tahliyelere başlanacağı bildirildi.

Cezaevleri boşalacak

Toplam kapasitesi 187 bin 351 olan Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı cezaevlerinde 16 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla 213 bin 499 hükümlü ve tutuklunun bulunduğu öğrenildi.

Yeni düzenleme ile 38 bin hükümlünün tahliye edilmesinin ardından cezaevlerindeki sayının 175 bin 499'a düşmesi bekleniyor.