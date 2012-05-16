Cezaevlerinde açık görüş imkanı

Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in imzasıyla Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen yazıda, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik gereğince, kapalı ceza infaz kurumlarında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle tüm hükümlü ve tutuklulara açık görüş yaptırılacağı kaydedildi.



Buna göre, açık görüşler her hükümlüye bir kez yararlandırılmak üzere Adana E Tipi, Ankara 1 ve 2 nolu L Tipi, Alanya L Tipi, Antalya E ve L Tipi, Aydın E tipi, Bafra T Tipi, Balıkesir L Tipi, Bursa E Tipi, Çorum L Tipi, Denizli D Tipi, Diyarbakır E Tipi, Gaziantep E Tipi, Eskişehir H Tipi, Hatay E Tipi, İzmir-Buca-Maltepe 1, 2 ve 3 No'lu L Tipi, Kayseri, Mardin E Tipi, Mersin E Tipi, Metris 1 No'lu T Tipi, Konya E Tipi, Ümraniye E Tipi, Osmaniye T Tipi, Silivri 3, 6, 7 ve 8 No'lu L Tipi, Şanlıurfa E Tipi ile Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklulara 20-21-22-23-24 Mayıs 2012 tarihlerinde olmak üzere 5 gün yaptırılacak.

Diğer bütün ağır ceza merkezi ve müdürlük teşkilatı bulunan bağlı kapalı ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklulara 20-21-22 Mayıs'ta 3 gün; müdürlük teşkilatı bulunmayan bağlı kapalı ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklulara da cumhuriyet başsavcılıklarının görüşü alınarak kurum tarafından belirlenecek bir günde yapılmak suretiyle 21-22 Mayıs'ta 2 gün süreyle açık görüş yaptırılacak.

Kimler ziyaret edebilecek?

Hükümlü ve tutuklular, belgelendirilmek suretiyle sadece anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleriyle görüştürülecek. Hükümlü ve tutuklularla görüşmek isteyen kişilerin, akrabalık durumlarını nüfus idarelerinden veya ilgili konsolosluklardan verilen resmi belgelerle ispatlamaları gerekecek.

Ancak anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşi olmayan hükümlü ve tutukluların, üçüncü dereceye kadar akrabalarından en çok üç kişiyle önceden haber verilmesi ve belgelendirilmesi kaydıyla görüşme yapmalarına izin verilecek. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından hükümlü olanlar bu imkandan yararlanamayacak.