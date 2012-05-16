Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118386
ALTIN
162.485
DOLAR
3.8354
STERLİN
5.3253
EURO
4.7207
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Cezaevlerinde açık görüş imkanı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tutuklu ve hükümlüler, 20-24 Mayıs tarihlerinde açık görüşten yararlanabilecek.

Cezaevlerinde açık görüş imkanı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tutuklu ve hükümlüler, 20-24 Mayıs tarihlerinde açık görüşten yararlanabilecek.

16 Mayıs 2012 Çarşamba 15:34
1276 Okunma
Cezaevlerinde açık görüş imkanı

Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in imzasıyla Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen yazıda, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik gereğince, kapalı ceza infaz kurumlarında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle tüm hükümlü ve tutuklulara açık görüş yaptırılacağı kaydedildi.

Buna göre, açık görüşler her hükümlüye bir kez yararlandırılmak üzere Adana E Tipi, Ankara 1 ve 2 nolu L Tipi, Alanya L Tipi, Antalya E ve L Tipi, Aydın E tipi, Bafra T Tipi, Balıkesir L Tipi, Bursa E Tipi, Çorum L Tipi, Denizli D Tipi, Diyarbakır E Tipi, Gaziantep E Tipi, Eskişehir H Tipi, Hatay E Tipi, İzmir-Buca-Maltepe 1, 2 ve 3 No'lu L Tipi, Kayseri, Mardin E Tipi, Mersin E Tipi, Metris 1 No'lu T Tipi, Konya E Tipi, Ümraniye E Tipi, Osmaniye T Tipi, Silivri 3, 6, 7 ve 8 No'lu L Tipi, Şanlıurfa E Tipi ile Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklulara 20-21-22-23-24 Mayıs 2012 tarihlerinde olmak üzere 5 gün yaptırılacak.
Diğer bütün ağır ceza merkezi ve müdürlük teşkilatı bulunan bağlı kapalı ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklulara 20-21-22 Mayıs'ta 3 gün; müdürlük teşkilatı bulunmayan bağlı kapalı ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklulara da cumhuriyet başsavcılıklarının görüşü alınarak kurum tarafından belirlenecek bir günde yapılmak suretiyle 21-22 Mayıs'ta 2 gün süreyle açık görüş yaptırılacak.

Kimler ziyaret edebilecek?
Hükümlü ve tutuklular, belgelendirilmek suretiyle sadece anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleriyle görüştürülecek. Hükümlü ve tutuklularla görüşmek isteyen kişilerin, akrabalık durumlarını nüfus idarelerinden veya ilgili konsolosluklardan verilen resmi belgelerle ispatlamaları gerekecek.
Ancak anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşi olmayan hükümlü ve tutukluların, üçüncü dereceye kadar akrabalarından en çok üç kişiyle önceden haber verilmesi ve belgelendirilmesi kaydıyla görüşme yapmalarına izin verilecek. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından hükümlü olanlar bu imkandan yararlanamayacak.

AA

Son Güncelleme: 16.05.2012 07:34
Anahtar Kelimeler:
Cezaevlerinde Açık Görüş Imkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ