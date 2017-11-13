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Cezaevinden izinli çıktı 3 otobüs 1 kamyon çaldı

Kayseri'de araç hırsızlığından kaldığı açık cezaevinden izinli çıkan, bu sürede 3 otobüs ve bir kamyon çalan zanlı yakalandı.

Cezaevinden izinli çıktı 3 otobüs 1 kamyon çaldı

Kayseri'de araç hırsızlığından kaldığı açık cezaevinden izinli çıkan, bu sürede 3 otobüs ve bir kamyon çalan zanlı yakalandı.

13 Kasım 2017 Pazartesi 16:45
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Cezaevinden izinli çıktı 3 otobüs 1 kamyon çaldı

Kayseri'de hırsızlık suçundan kaldığı açık cezaevinden izinli olarak çıkan zanlının, bu sürede 3 otobüs ve bir kamyon çaldığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde kamyon ve otobüs çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Daha önce 14 araç çalan ve bu suçlardan İncesu Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan Yunus K'nin bir haftalık izne ayrıldığı bilgisine ulaşan polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlı, Emniyetteki ifadesinde 3 otobüs ve bir kamyon çaldığını itiraf ederek, araçların yerini gösterdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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