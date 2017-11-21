Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
kısa süreli yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
104331
ALTIN
162.781
DOLAR
3.9546
STERLİN
5.2268
EURO
4.6381
BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'dan sefer iptalleri
AB'den Brexit uyarısı
AB'den Brexit uyarısı
Meclis başkanını seçiyor
Meclis başkanını seçiyor
Almanya'da koalisyon krizi
Almanya'da koalisyon krizi
Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem
Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem
Flaş Haber
NATO'DAN TATBİKATTA SKANDAL !
Kapat

'Cezaevinde FETÖ'den yargılananlar itirafçı olanlara baskı yapıyor'

Kahramanmaraş'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanık, cezaevinde itirafçı olanlara baskı yapıldığını söyledi.

'Cezaevinde FETÖ'den yargılananlar itirafçı olanlara baskı yapıyor'

Kahramanmaraş'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanık, cezaevinde itirafçı olanlara baskı yapıldığını söyledi.

21 Kasım 2017 Salı 15:04
0 Okunma
'Cezaevinde FETÖ'den yargılananlar itirafçı olanlara baskı yapıyor'

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanık, cezaevinde itirafçı olanlara baskı yapıldığını söyledi.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.B. ile avukatı katıldı.

Kimlik tespitinin ardından söz alan sanık, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtti.

Daha sonra savunma yapan A.B, Giresun'da üniversite okuduğu dönemde örgütle tanıştığını dile getirdi.

A.B, "Örgütle ilgili bildiğim her şeyi yazılı olarak sunmak istiyorum." dedi.

İlk gözaltına alındığı emniyet müdürlüğünde örgütle ilgili tüm bildiklerini anlattığını öne süren A.B, şunları kaydetti:

"Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyenlere, cezaevinde aynı suçtan yargılanan kişiler tarafından büyük baskı yapılıyor. Bu sebepten etkin pişmanlık dilekçemi avukatım aracılığıyla yollamak zorunda kaldım. Aynı suçtan cezaevinde bulunan kişiler 'cemaat bir örgüt değil, neden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorsunuz.' diyerek baskı yapıyorlar. Örgüt içerisinde kimsenin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasını istemiyorlar."

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ceza verdiği sanığın, tutukluluk süresini de dikkate alarak tahliyesini kararlaştırdı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşFETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski emniyet mensubu 11 kişi FETÖ'den tutuklandı
Eski emniyet mensubu 11 kişi FETÖ'den tutuklandı
YTÜ'deki FETÖ'cü profesörler 221 bin 500 kez 'ByLock'a girmiş
YTÜ'deki FETÖ'cü profesörler 221 bin 500 kez 'ByLock'a girmiş
FETÖ'nün sivil imamı Kurubaş hakim karşısında
FETÖ'nün sivil imamı Kurubaş hakim karşısında
'15 Temmuz ölümden korkmayan bir millet olduğumuzu hatırlattı'
'15 Temmuz ölümden korkmayan bir millet olduğumuzu hatırlattı'
APA 10. Genel Kurulu İstanbul'da başladı
APA 10. Genel Kurulu İstanbul'da başladı
Darbe sanığı eski itiraflarını reddetti
Darbe sanığı eski itiraflarını reddetti
Oğuz Güven'e 3 yıl 1 ay hapis cezası
Oğuz Güven'e 3 yıl 1 ay hapis cezası
'FETÖ/PDY HIV virüsü gibi hareket ediyor'
'FETÖ/PDY HIV virüsü gibi hareket ediyor'
BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'dan sefer iptalleri

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ