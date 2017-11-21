'Cezaevinde FETÖ'den yargılananlar itirafçı olanlara baskı yapıyor'

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanık, cezaevinde itirafçı olanlara baskı yapıldığını söyledi.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.B. ile avukatı katıldı.

Kimlik tespitinin ardından söz alan sanık, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtti.

Daha sonra savunma yapan A.B, Giresun'da üniversite okuduğu dönemde örgütle tanıştığını dile getirdi.

A.B, "Örgütle ilgili bildiğim her şeyi yazılı olarak sunmak istiyorum." dedi.

İlk gözaltına alındığı emniyet müdürlüğünde örgütle ilgili tüm bildiklerini anlattığını öne süren A.B, şunları kaydetti:

"Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyenlere, cezaevinde aynı suçtan yargılanan kişiler tarafından büyük baskı yapılıyor. Bu sebepten etkin pişmanlık dilekçemi avukatım aracılığıyla yollamak zorunda kaldım. Aynı suçtan cezaevinde bulunan kişiler 'cemaat bir örgüt değil, neden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorsunuz.' diyerek baskı yapıyorlar. Örgüt içerisinde kimsenin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasını istemiyorlar."

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ceza verdiği sanığın, tutukluluk süresini de dikkate alarak tahliyesini kararlaştırdı.