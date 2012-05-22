Ceza yazan polisleri darp ettiler

İSTANBUL

Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına ve valizlerine araçla çarptığı öne sürülen H.S, Ş.A, M.A, S.A. ve Ş.A. ile olaya müdahale ederek araca ceza yazmak isteyen 2 trafik polisi arasında tartışma çıktı.

H.Ö. ve M.D. adlı trafik polislerini darp eden 5 şüpheli, olay yerine gelen diğer polis ekiplerinin yardımıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, yaralı polisler de tıbbi müdahale amacıyla hastaneye gönderildi.