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Ceza yazan polisleri darp ettiler

Atatürk Havalimanı'nda 2 polis memurunu darp ettiği gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

Ceza yazan polisleri darp ettiler

Atatürk Havalimanı'nda 2 polis memurunu darp ettiği gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

22 Mayıs 2012 Salı 17:13
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Ceza yazan polisleri darp ettiler

İSTANBUL

Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına ve valizlerine araçla çarptığı öne sürülen H.S, Ş.A, M.A, S.A. ve Ş.A. ile olaya müdahale ederek araca ceza yazmak isteyen 2 trafik polisi arasında tartışma çıktı.
H.Ö. ve M.D. adlı trafik polislerini darp eden 5 şüpheli, olay yerine gelen diğer polis ekiplerinin yardımıyla gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, yaralı polisler de tıbbi müdahale amacıyla hastaneye gönderildi.

AA

Son Güncelleme: 22.05.2012 09:14
Anahtar Kelimeler:
CezaPolisDarpAtatürkAtatürk Havalimanı
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