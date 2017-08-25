Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109874
ALTIN
144.093
DOLAR
3.4782
STERLİN
4.4674
EURO
4.1104
Fındık üreticilerine uyarı
Fındık üreticilerine uyarı
Ginobili sözleşmesini uzattı
Ginobili sözleşmesini uzattı
'Irak, referandumla gücünü yitirir'
'Irak, referandumla gücünü yitirir'
Millilerin rakibi Karadağ
Millilerin rakibi Karadağ
'Altınbeşik' büyülüyor
'Altınbeşik' büyülüyor
Flaş Haber
FENERBAHÇE'DEN ERKEN VEDA !
Kapat

"Ceza infaz kurumu personeli erken emekli olabilecek"

Adalet Bakanı Gül, KHK ile ceza infaz kurumu personeline fiili hizmet süresi zammı verilmesine ilişkin, "Personelimiz maksimum 2,5 yıl erken emekli olma imkanına kavuşacaktır." dedi.

"Ceza infaz kurumu personeli erken emekli olabilecek"

Adalet Bakanı Gül, KHK ile ceza infaz kurumu personeline fiili hizmet süresi zammı verilmesine ilişkin, "Personelimiz maksimum 2,5 yıl erken emekli olma imkanına kavuşacaktır." dedi.

25 Ağustos 2017 Cuma 14:34
0 Okunma
"Ceza infaz kurumu personeli erken emekli olabilecek"

Adalet Bakanı Gül, KHK ile ceza infaz kurumu personeline fiili hizmet süresi zammı verilmesine ilişkin, "Ceza infaz kurumlarında çalışan bütün personeli kapsayacak şekilde beş yılı geçmemek üzere çalıştığı her bir yıl için 90 gün prim ödeme gün sayısı eklenecek. Yani fiili hizmet zammıyla, 20 yıl çalışan bir personel 25 yıl çalışmış sayılacak. Yine beş yılı geçmemek üzere fiili hizmet süresi zammının yarısı da emeklilik yaş haddinden indirilecektir. Böylece personelimiz maksimum 2,5 yıl erken emekli olma imkanına kavuşacaktır." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanıKhkEza Infaz Kurumu Personeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sözleşmeli erbaş ve erlerle ilgili yeni düzenleme
Sözleşmeli erbaş ve erlerle ilgili yeni düzenleme
"Roma'yı da biz yaktık"
"Roma'yı da biz yaktık"
Facebook'un Almanya'da 10 bin hesabı silmesi eleştiriliyor
Facebook'un Almanya'da 10 bin hesabı silmesi eleştiriliyor
Açığa alınan 734 emniyet mensubu görevlerine iade edildi
Açığa alınan 734 emniyet mensubu görevlerine iade edildi
4 boynuzlu kurbanlık görenleri şaşırtıyor
4 boynuzlu kurbanlık görenleri şaşırtıyor
FETÖ'cülere verilen soruların 90'ı sınavda çıkmış
FETÖ'cülere verilen soruların 90'ı sınavda çıkmış
Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenleme
Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenleme
Valelere öfke kontrolü semineri başlıyor
Valelere öfke kontrolü semineri başlıyor
Akıncı'daki darbe faaliyetlerinin organizatörü Özçetin çapraz sorguda
Akıncı'daki darbe faaliyetlerinin organizatörü Özçetin çapraz sorguda

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ