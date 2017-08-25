"Ceza infaz kurumu personeli erken emekli olabilecek"

Adalet Bakanı Gül, KHK ile ceza infaz kurumu personeline fiili hizmet süresi zammı verilmesine ilişkin, "Ceza infaz kurumlarında çalışan bütün personeli kapsayacak şekilde beş yılı geçmemek üzere çalıştığı her bir yıl için 90 gün prim ödeme gün sayısı eklenecek. Yani fiili hizmet zammıyla, 20 yıl çalışan bir personel 25 yıl çalışmış sayılacak. Yine beş yılı geçmemek üzere fiili hizmet süresi zammının yarısı da emeklilik yaş haddinden indirilecektir. Böylece personelimiz maksimum 2,5 yıl erken emekli olma imkanına kavuşacaktır." dedi.