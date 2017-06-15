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Ceylin'in katil zanlısından fidye itirafı

İzmir Ödemiş'te 10 yaşındaki Ceylin Atik'in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Katil zanlısı Ş.T'nin emniyet sorgusunda, fidye itirafında bulunduğu bildirildi.

Ceylin'in katil zanlısından fidye itirafı

İzmir Ödemiş'te 10 yaşındaki Ceylin Atik'in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Katil zanlısı Ş.T'nin emniyet sorgusunda, fidye itirafında bulunduğu bildirildi.

15 Haziran 2017 Perşembe 11:26
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Ceylin'in katil zanlısından fidye itirafı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde evinin karşısındaki apartmanda cansız bedeni bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. 

Cumhuriyet Mahallesi'nde evinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolan ve dedesinin kayıp müracaatı sonrası başlatılan arama çalışmasında 2 gün sonra karşı komşunun apartmanında ölü bulunan Ceylin'in katil zanlısı olarak gözaltına alınan S.T (33), karısı Ş.T (30) ve kadının annesi R.Ö'nün (62) İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, infiale yol açmamak için alınan tedbirler kapsamında dün gece 23.00'te Ödemiş Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimlikte ifadeleri alınan 3 zanlı, yaklaşık 5 saat süren işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

Fidye için...

Öte yandan, emniyetteki sorgusu sırasında Ş.T'nin Ceylin Atik'i öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Ş.T'nin ifadesinde, Ceylin Atik'i yakınlarından fidye istemek için oğluyla oynaması bahanesiyle eve çağırdıklarını, daha sonra evine dönmek isteyen kıza izin vermediğini söylediği belirtildi.

Ceylin'in bağırması üzerine paniklediğini ifade eden Ş.T, küçük kızın ağzını havluyla kapattığını, bu sırada nefessiz kalan Ceylin'in bayıldığını söylediği öğrenildi. Ceylin'in çığlık atmasından çekinen Ş.T, baygınlık geçiren küçük kızın kafasını makyaj eşyalarının konulduğu kutuyla ezerek ölümüne sebep olduğunu, Ceylin'in cansız bedenini evdeki sandığa koyduğunu itiraf ettiği kaydedildi.

AA

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