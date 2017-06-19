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Ceylin'in katil zanlısı kadının ölen 2 çocuğunun otopsi raporları istendi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 10 yaşındaki Ceylin Atik'i öldürmekle suçlanan ve halen tutuklu bulunan Ş.T'nin daha önceden hayatını kaybeden iki çocuğunun ölüm nedenleri inceleniyor.

Ceylin'in katil zanlısı kadının ölen 2 çocuğunun otopsi raporları istendi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 10 yaşındaki Ceylin Atik'i öldürmekle suçlanan ve halen tutuklu bulunan Ş.T'nin daha önceden hayatını kaybeden iki çocuğunun ölüm nedenleri inceleniyor.

19 Haziran 2017 Pazartesi 16:03
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Ceylin'in katil zanlısı kadının ölen 2 çocuğunun otopsi raporları istendi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 10 yaşındaki Ceylin Atik'i öldürmekle suçlanan ve halen tutuklu bulunan Ş.T'nin daha önceden hayatını kaybeden iki çocuğunun ölüm nedenleri inceleniyor.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ceylin'i öldürdüğünü itiraf eden Ş.T'nin, hayatını kaybeden 2 çocuğu ile ilgili araştırma sürüyor.

Bu kapsamda başsavcılık İzmir Adli Tıp Kurumu ve hastanelerden ölen iki kız çocuğunun ölüm nedenlerine ilişkin raporları istedi.

Yapılan araştırmada, Ş.T'nin ölen ilk çocuğuna ait otopsi raporunun mevcut olduğu, diğerine ait bir raporun olmadığı ancak araştırmanın sürdüğü öğrenildi.

Katil zanlısının daha önceden ölen 2 çocuğunun mezarlarının açılacağına dair şu an için bir ihtiyaç duyulmadığı ve bu yönde başsavcılıkça alınmış bir kararın da bulunmadığı kaydedildi.

Ceylin'in karnesi ortaya çıktı

Bu arada, Ödemiş 50 Yıl Ortaokulu 5. sınıfına giden Ceylin Atik'in dedesi Mustafa Atik tarafından kayıp müracaatı yapılmadan bir gün önce aldığı karnesi ortaya çıktı.

Arkadaşları ve öğretmenleri tarafından çok sevilen Ceylin'in başarılı bir öğrenci olduğu belirtilirken, karnesinde ise dönem sonu ortalamasının 82,3 olduğu görülüyor.

Okuluna devamsızlık yapmayan ve tüm davranış notları "Çok İyi" olarak kayıtlara geçen Ceylin'in bir dönemde 7 kitap okuduğuna dair bilgi de karnesinde yer alıyor.

Rehber öğretmeninin Ceylin'le ilgili görüş belirttiği bölümde "Şu anda gösterdiğin performansından daha fazlasını gösterebileceğine olan inancımla gayretlerinin artmasını temenni ediyorum" ifadeleri yer alıyor.

Dedesi Mustafa Atik, Ceylin'in ölü bulunmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, torununun karne hediyesi olarak kendisinden paten istediğini, bunun üzerine "Takdir getir sana paten alayım dedim. Karne günü beni aradı, 'Dede çok üzgünüm, 3 puanla takdiri kaçırdım' dedi. Ben de 'Kızım önemli değil, alırız' dedim.'' diye konuşmuştu.

Tek kişilik koğuşa konuldu

Öte yandan Aliağa Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki Kadın Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ş.T. ve üvey annesi R.Ö. ile Menemen Ceza İnfaz Kurumundaki S.T'nin tek kişilik odalara konuldukları öğrenildi.

Ceylin'i öldürdüğünü itiraf eden Ş.T'nin cezaevinde psikolojik sorunlar yaşadığını ileri sürmesi nedeniyle kurumun Psiko Sosyal Destek Yardım Servisi ekiplerinin kontrolünde tutulduğu bildirildi.

Olay

Cumhuriyet Mahallesi'nde evinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolmasının ardından ailesinin kayıp müracaatı yaptığı 10 yaşındaki Ceylin Atik, 12 Haziran'da karşı komşularının evinde öldürülmüş halde bulunmuştu. Olaydan sonra başlatılan soruşturma kapsamında evin sahibi S.T. ve ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiği bildirilen karısı Ş.T. ile kadının üvey annesi R.Ö. gözaltına alınmıştı.

Zanlı 3 kişi, 14 Haziran gecesi sevk edildikleri Ödemiş Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ceylin AtikÖdemiş I
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