Ceylin'in dedesine 'Yakalanırsa bana da haber verin' demiş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kaybolduktan 2 gün sonra evinin karşısındaki apartmanda ölü bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik için Cumhuriyet Mahallesi'nde kaybolduğu parkta taziye çadırı kuruldu.

Baba Murat ile dede Mustafa Atik, taziyeleri kabul etti.

Sanayide iş makinaları üzerine çalıştığını belirten baba Atik, "Eşimden 7 yıl önce ayrılmıştım ve Ceylin'in annesi bu sürede kızını hiç görmeye gelmedi." dedi.

Gözaltına alınan aileyle bir husumetlerinin bulunmadığını ifade eden Atik, şöyle konuştu:

"Onlar yaşamasın... Yaşadıkça ben daha fazla üzüleceğim. Devletin onlara 4 duvar arasında bakmasını istemiyorum. Benim kızım çok güzeldi. Bir dediğini iki etmiyorduk. Biz onun için ne hayaller kuruyorduk. Gelinlik giyecekti. Gelinliği tabutun üzerinde mi giydirecektik. Bu cezalar böyle hafif olduktan sonra kadın, çocuk cinayetleri durmaz. Cezalar mutlaka artırılmalı.'' diye konuştu

Dede Mustafa Atik ise torunun derslerinde çok iyi olduğunu söyledi.

Karne hediyesi olarak kendisinden paten istediğini anlatan Atik, "Takdir getir sana paten alayım dedim. Karne günü beni aradı, 'Dede çok üzgünüm, 3 puanla takdiri kaçırdım' dedi. Ben de 'Kızım önemli değil, alırız' dedim.'' diye konuştu.

Torunun aradıkları sırada halen gözaltına bulunan şüpheli kadının yanına geldiğini ifade eden Atik, "O kadın bana 'Mustafa Amca, bu acıyı bilirim, 2 çocuğumu kaybettim. Yakalanırsa bana da haber verin' dedi. Elleri titriyordu. Nereden bilirdim. Ne istediler benim kızımdan? Keşke böyle olmasaydı. Yaşasaydı kızım. Başka Ceylinler ölmesin. Ben bu cezaların yetersiz olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bu arada, Ceylin'in beraber yaşadığı dedesinin evine ''Senden başka herkesin olduğu şehirdeyiz. Ceylin unutulmayacaksın'' yazılı pankart dikkat çekti.

Ceylin Atik'in cenazesi Ödemiş ilçeside ikindi vakti toprağa verilecek.