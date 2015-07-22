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Ceylanpınar'da 2 polis ölü bulundu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 2 polis memuru, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Ceylanpınar'da 2 polis ölü bulundu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 2 polis memuru, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

22 Temmuz 2015 Çarşamba 11:08
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Ceylanpınar'da 2 polis ölü bulundu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 2 polis memurunun, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinde ölü bulunduğunu söyledi.

Polislerin mesaiye gelmemeleri üzerine ekiplerin sabah söz konusu eve gittiğini belirten Küçük, "İlk belirlemelere göre polis memurlarımız silahla vurulmuş. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ben de Ceylanpınar'a gitmek üzere yola çıktım" dedi.

Bu arada bekar oldukları öğrenilen polislerden birinin Terörle Mücadele, diğerinin ise Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yaptığı öğrenildi.

AA

Son Güncelleme: 22.07.2015 09:47
Anahtar Kelimeler:
Ceylanpınarönce Vatan
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