Ceylan Özgül hakkında takipsizlik kararı

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmada firari olan şüpheli Tarkan Yavaş'ın, gruptan ayrılan Ceylan Özgül hakkında iftira suçunu işlediği iddiasıyla yaptığı suç duyurusu takipsizlikle sonuçlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen takipsizlik kararında, Adnan Oktar grubundan 2017 yılında ayrılan Ceylan Özgül'ün Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şüpheliler Adnan Oktar, Kartal İş, Tarkan Yavaş, Ayşegül Babuna'nın da aralarında bulunduğu 33 kişi hakkında "alıkoyma", "tehdit", "hakaret" gibi suçlardan şikayetçi olduğu belirtildi.

Kararda, Adnan Oktar ve grubuna yönelik sürdürülen soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen firari Tarkan Yavaş'ın da bunun üzerine nisan ayında Ceylan Özgül'le ilgili suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.

Ceylan Özgül hakkında "iftira" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 31 Temmuz'da şüpheli sıfatıyla alınan savunmasına da yer verilen takipsizlik kararında, Özgül'ün Adnan Oktar grubuna yönelik yaptığı şikayet sonrasında Tarkan Yavaş'ın da kendisi hakkında iftira suçundan şikayetçi olduğu ancak bu suçlamayı kabul etmediğini söylediği aktarıldı.

Suçun oluştuğuna dair bilimsel mütalaa sunmuşlar

Takipsizlik kararında, müşteki Tarkan Yavaş'ın avukatının, Ceylan Özgül'ün şikayete konu iddialarının "iftira" suçunu oluşturduğuna dair bir profesörden görüş alarak, 20 sayfalık bilimsel mütalaa sunduğuna vurgu yapıldı.

Ceylan Özgül'ün üzerine atılı iftira suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle yapılacak bir işlem bulunmadığı ifade edilen takipsizlik kararında, bu nedenle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi.

Takipsizlik kararında, Ceylan Özgül'ün yaptığı şikayete ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 33 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma dosyasının ise yetkisizlik kararı verilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği bilgisi yer aldı.