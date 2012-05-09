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CEYDEM TEMELİ TÖRENLE ATILDI

BTC Boru Hattı Şirketi, ÇÜ, AKUT VE BOTAŞ işbirliğiyle kurulacak Ceyhan Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nin temeli törenle atıldı

CEYDEM TEMELİ TÖRENLE ATILDI

BTC Boru Hattı Şirketi, ÇÜ, AKUT VE BOTAŞ işbirliğiyle kurulacak Ceyhan Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nin temeli törenle atıldı

09 Mayıs 2012 Çarşamba 14:43
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CEYDEM TEMELİ TÖRENLE ATILDI

ADANA - Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hattı Şirketi, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), Arama ve Kurtarma Derneği (AKUT) ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) işbirliği ile kurulacak Ceyhan Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nin temeli törenle atıldı.

BTC/BP Türkiye Dış İlişkiler Direktörü Murat Lecompte, merkezin yapılacağı ÇÜ Ceyhan Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, şirket olarak sürdürülebilir bölgesel kalkınmaya destek sağlamak amacıyla uyguladıkları projelere bir yenisini daha eklemekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Ceyhan Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde (CEYDEM), uluslararası standartlarda eğitim verilmesinin hedeflendiğini belirten Lecompte, şöyle konuştu:

''CEYDEM tesisleri ve içerisinde yer alacak simülasyon ünitelerinin teknik tasarımı BTC mühendislik ekibinin koordinasyonunda Tekfen Mühendislik tarafından gerçekleştirilecek. Projeye destek veren tüm kişi ve kuruluşlara, özellikle ÇÜ'ye, böyle bir tesisin sahiplenildiği ve BTC'nin hayaline ortak olunduğu için teşekkürlerimi sunuyorum.''

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Alper Akınoğlu da Ceyhan Meslek Yüksek Okulu arazisinde 40 bin metrekare alanda kurulacak CEYDEM'in, 1 milyon 54 bin dolara mal olacağını vurguladı.

Merkezin önemine dikkati çeken Akınoğlu, ''CEYDEM, bölgedeki sanayici ve yerel yönetimlerin ihtiyaç duyacakları nitelik ve içerikte çeşitli sertifika programlarının yanı sıra, Ceyhan Meslek Yüksek Okulu bünyesinde açılacak Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı'nda eğitim görecek öğrencilere de uygulamalı eğitim sahası oluşturacaktır. CEYDEM'in işletmeciliğini de AKUT üstlenecek'' dedi.

AKUT Başkanı Nasuh Mahruki de başta yangın olmak üzere çeşitli acil durum ve doğal afetlere karşı uluslararası standartlara uygun nitelikte eğitim verecek bir tesise sahip olmanın, bölgedeki sanayiciler kadar, ülke için de önemli bir kazanım olacağını belirtti.

Mahruki, CEYDEM sayesinde bölgedeki sanayi tesislerinde ve yerel yönetimlerde görevli personelin, simülasyon ünitelerinde düzenli olarak uygulamalı eğitimlerden geçirilerek bireysel yeterlilik ve müdahale becerilerini geliştirebileceklerini kaydetti.

Bölgedeki bazı kamu ve özel sektör temsilcilerinin de katıldığı törende daha sonra bu yıl Eylül ayında hizmete girmesi planlanan merkezin temeli atıldı.

AA

Son Güncelleme: 09.05.2012 06:45
Anahtar Kelimeler:
CEYDEM TEMELİ TÖRENLE ATILDI
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