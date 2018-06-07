Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, "Biz çevreye hassasiyet gösteren bir ülkeyiz. Türkiye 3 kez ozon tabakasıyla ilgili koruma onur ödülü almış bir ülke. Yine mavi plajlarda dünyada 3'üncü sıradayız. Bu konuda da hassasiyetlerimiz çok güzel." dedi.

Tuzcuoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sıfır Atık, Geleceğe Değer Kattık" konulu seminerde, özellikle sanayi devriminden sonra insanların çevreye daha fazla müdahale ettiğini söyledi.

Dünyada karbondioksit salınımının yüzde 42 arttığını dile getiren Tuzcuoğlu, şöyle konuştu:

"Bu, tehlike çanlarının çaldığı anlamına geliyor. Gerekli yatırımlar ve bilinçlendirme yapılmaz ise felaketin eşiğine doğru adım adım gidiyoruz. İsraf içerisinde değil infak içerisinde bir toplum olmamız gerekirken, maalesef tüm dünya olarak hassasiyetimizi kaybettik. Nehirlerimizi kirlettik, kimyasal atıklarımızı oralara bıraktık. Bunların da denizlere akması sonucu denizler kir tutar oldu. Yani 'deniz kir tutmaz' lafı rafa kalkmış oldu."

Refik Tuzcuoğlu, Türkiye'de şehirli nüfusun yüzde 80'e yaklaştığını aktararak, "Muhtemelen 2030 yılını gördüğümüzde şehirlerde yaşayan nüfusun yüzde 90'larda olduğunu göreceğiz. Dünya genelinde de 2050 yılında bu oranın yüzde 90'ları bulacağı tahmin ediliyor. Yani kırsalın terk olunduğu ciddi bir tüketim toplumu ortaya çıkacak." diye konuştu.

"Mavi plajlarda dünyada 3"üncü sıradayız"

Türkiye'nin Kyoto Protokolü'nü imzaladığını hatırlatan Tuzcuoğlu, başta ABD olmak üzere dünyanın en gelişmiş ülkelerinin bu protokolü imzalamadığını belirtti.

Refik Tuzcuoğlu, "Biz çevreye hassasiyet gösteren bir ülkeyiz. Türkiye 3 kez ozon tabakasıyla ilgili koruma onur ödülü almış bir ülke. Yine mavi plajlarda dünyada 3'üncü sıradayız. Bu konuda da hassasiyetlerimiz çok güzel. Ancak dünyada en çok üreten ve kirleten ülkeler, çevreyle ilgili bizim gibi ülkelere birtakım dayatmalarda bulunuyor. Tabii ki çevre hassasiyetimizi maksimum düzeyde tutacağız ama bu dayatmaları yapanlar, dünyayı en çok kirleten ülkelerdir." şeklinde konuştu.

"e-Devlet şifresi olan herkes kendi beyanını yapabilecek"

İmar barışı için cuma günü Yapı Kayıt Belgesi ile ilgili müracatları almaya başlayacaklarını ifade eden Tuzcuoğlu, şöyle devam etti:

"Türksat, HAVELSAN ve Bakanlık olarak ortak bir çalışma yürüttük ve vatandaşlarımızın e-Devlet sistemi üzerinden cep telefonlarından girebilecekleri bir sistem geliştirdik. Bu sistemde vatandaşlarımızın Yapı Kayıt Belgesi'ni nasıl alacağını göstereceğiz. Yine internete bağlı bilgisayar üzerinden de e-Devlet şifresi olan herkes kendi beyanını yapabilecek. Daha sonra konutların yüzde 3'ünü, ticari alanların da yüzde 5'ini bedel olarak istiyoruz. Bunu da kendilerine SMS olarak bildireceğiz. Bu mesajlarda yazılan Maliye Bakanlığının hesabına yatırılabilecek. İnşallah bu sistemi devreye alıyoruz. 1-1,5 yıldır bu imar barışı üzerinde çalışıyorduk ancak yeni yasalaştırabildik."

Programa, Konya Valisi Yakup Canbolat, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Bakanlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.