Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, ''karşılıklılık şartı aranmaksızın yabancı edinimini serbest bırakan ülkelerin ekonomi ve demokrasi açısından dünyanın en güçlü ülkeleri'' olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda, yabancılara mülk satışını düzenleyen tasarı üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bayraktar, İstanbul'daki dere ıslahları için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

''Topraklar, yasadan sonra istenmeyen ülke vatandaşlarına da satılacak mı?'' sorusuna Bayraktar, ''Bunu engellemeye ilişkin tedbirler var'' yanıtını verdi. Bayraktar, tasarıyla, yabancı şirketlerin ülkede taşınmaz satın almasını kısıtladıklarını söyledi.

CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, Türkiye'de 2002'ye kadar 80 yılda 12 bin dekar satılmışken, 2002 sonrasında 135 bin dekar alanın satıldığını ifade ederek, ''Bu dahi sizi kesmemiş'' dedi.

CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, kürsüye üzerinde Atatürk'ün resmi bulunan fularla çıktı.

Meclis'e 24 Nisanda girmek isteyen bir kadının, üzerindeki Atatürk resimli fuları ''siyasi sembol'' kabul edilerek alınmadığını ifade eden Yılmaz, ''Atatürk'lü fularla Meclis'e girmek ne zaman yasaklandı,bunu öğrenmek istiyorum. Atatürk resmi bu Meclis'te yasak ise bu yazıyı da silmeniz lazım, milletin gönlünden de zihninden de silmeniz lazım'' dedi.

CHP'li Yılmaz, ülkeyi parça parça satacaklarını düşündükleri için Bakan Bayraktar ve Hükümete güvenmediklerini iddia etti.

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray da okul sütünden zehirlenme haberlerini gündeme getirerek, ''TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam alelacele çıkınca, acaba sabah süt mü içti diye düşündüm'' diye espri yaptı.

Çıray, konuya partiler üstü bakıp, ciddiyetle ele alınması gerektiğini ifade ederek, ''Siz çocukları mı yoksa bu ihaleyi almış olanları mı savunacaksınız?'' diye sordu.

-1. madde için tekriri müzakere-

Tasarının 1. maddesi tekriri müzakere yapılarak yeniden görüşüldü.

Madde üzerinde konuşan MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, ''780 bin kilometrekarelik ülkenin yüzde 10'unu, yani 78 bin kilometrekaresini satacaksanız. Ülkeyi satıyorsunuz. Tarih sizi böyle anacak'' ifadesini kullandı.

''İsrail böyle kuruldu'' diyen CHP, ''Yazıktır günahtır, bu kadar basit değil bu iş. Yarın milletvekili olmayacaksınız, o zaman ne hissedeceksiniz, çocuklarınıza ne diyeceksiniz? Yarın bunun hesabını nasıl vereceğinizi iyi düşünün, ona göre oy verin. Başkasının beyni ile hareket etmeyin, kendi beyniniz ile hareket edin'' diye konuştu.

CHP'li Dibek, Türkiye'de belli yerlerdeki toprakların dünyanın en iyi toprakları olduğunu belirterek, ''Daha önce tarım topraklarını satmıyorduk, şimdi tarım topraklarını da satıyoruz'' görüşünü dile getirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, tasarıyla değiştirilen kanunun 1934'te çıkarıldığını anımsattı.

O tarihten bugüne kadar hiç bir iktidarın ülkeyi satmadığını belirten Aydın, ''Burada vatan, millet, cumhuriyet edebiyatları çokça yapıldı. Vatan ve millet, oraya ne kadar hizmet edilmişse vatandır. Millete hizmet etmekle milliyetçilik olur. AK Parti'nin Cumhuriyetle bir sorunu yok. Bizim amacımız Cumhuriyetin 100. yılında, marşı milletle birlikte okumaktır. Milletin hayrına olmayan hiç bir şeyi buraya getirmedik. 'Millet size güvenmiyor' diyorsunuz ama bu millet bize güveniyor'' dedi.

-''Atatürk'ü istismar etmeyin, kemiklerini sızlatmayın''-

Erdoğan Bayraktar, okullarda öğrencilere dağıtılan sütlerin taze süt olduğunu ve paketlerinin de yeni olduğunu ifade ederek, ''Sütler özel üretilmiştir. Kontrol edildikten sonra dağıtılmaktadır'' dedi.

''Karşılıklılık şartı aranmaksızın yabancı edinimini serbest bırakan ülkelerin ekonomi ve demokrasi açısından dünyanın en güçlü ülkeleri olduğunu görmekteyiz'' diyen Bayraktar, bu düzenlemeden sonra vatandaşın malını kimsenin zorla almayacağını kaydetti. Bayraktar, Anayasa'ya göre kamu mallarının satılamayacağını belirterek, ''Satış yapılırken kanuni sınırlamalara uyulacak. Buradaki herkes Atatürk'ün kurduğu partinin devamıdır. Herkes Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlıdır. Atatürk'ü istismar etmeyin, kemiklerini sızlatmayın'' diye konuştu.

Erdoğan Bayraktar, mayınlı arazilerin satışının söz konusu olmadığını bildirdi.