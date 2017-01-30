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Cerabluslu öğretmenlere seminer

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'ta, İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince kurulan "İyilik Merkezi"nde Suriyeli öğretmenlere seminer verildi.

Cerabluslu öğretmenlere seminer

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'ta, İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince kurulan "İyilik Merkezi"nde Suriyeli öğretmenlere seminer verildi.

30 Ocak 2017 Pazartesi 16:03
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Cerabluslu öğretmenlere seminer

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Halep'in Cerablus ilçesinde görev yapan Suriyeli öğretmenler, İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince (İYİLİK-DER) verilen seminere katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı yürütülen harekat kapsamında, Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'a Türkiye'den giden yardımlar sürüyor.

Bu kapsamda İYİLİK-DER ve Anadolu Platformu bünyesinde açılan "İyilik Merkezi"nde Cerablus'taki okullarda eğitim veren 150 Suriyeli öğretmene çeşitli konularda seminerler düzenlendi ve okula giden 150 öğrenciye de kıyafet, ayakkabı ile çeşitli oyuncaklar hediye edildi.

İYİLİK-DER Suriye Yardım Koordinatörü Mahmut Kaçmazer, seminerde öğretmenlere hitap ederek, yeni nesilleri onların yetiştirdiğini, bu anlamda da eğitimcilerin çok önemli bir iş üstlendiğini belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fırat Kalkanı HarekatıDeaşSuriyeCerablus
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