Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı yürütülen harekat kapsamında, Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen

Cerablus

, Türkiye'nin yardım eli sayesinde bölgenin güvenli limanı haline geldi.

Suriyeliler için özgürlüğün simgesi haline gelen Cerablus'un, Fırat Kalkanı Harekatı'ndan bu yana hemen her türlü ihtiyacı Türkiye tarafından karşılanıyor.

Alt yapıdan sağlık hizmetlerine, eğitimden insani yardımlara kadar pek çok alanda Türkiye'nin yardım elinin uzandığı Cerablus'ta, yardımların dağıtılması konusunda yeni bir döneme geçiliyor. Gaziantep'teki Anadolu Platformu bünyesinde hizmet veren İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İYİLİKDER) tarafından, Cerablus'un kent merkezindeki yaklaşık 2 dönümlük arazide "İyilik Merkezi" kuruluyor.

Araziye yerleştirilen konteynerlerde yardımların dağıtılması için çalışmalarını sürdüren dernek yetkilileri, market ve mağaza konseptinde dizayn edeceği konteynerlerde ihtiyaç sahiplerinin elinden tutacak. Dernek tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine verilecek kartlarda, "İyilik merkezi"nden alışveriş yapma imkanına kavuşacak Cerabluslular için merkez bünyesinde sosyal kafe de oluşturulacak. Ücretsiz çay ve kahve ikramının yapılacağı, ısıtma ve soğutma sistemi kurulacak çadırdan kafede, kütüphane de yer alacak. Arapça ve Türkçe gazetelerin günlük olarak bulunacağı sosyal kafeye gelen Suriyeliler, sıcak içeceklerini yudumlarken gazete ve kitaplarını da okuyabilecek.

Anadolu Platformu Yönetim Kurulu Üyesi ve İYİLİKDER Suriye Koordinatörü Mahmut Kaçmazer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki iç savaşın ilk gününden itibaren Suriye'deki mazlum halka Türkiye'deki hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdıklarını söyledi.

Yardım malzemelerinin yerleştirildiği İyilik Merkezi'nin yaklaşık 10 güne kadar hizmet verebilir hale geleceğini belirten Kaçmazer, "Çadırımız insanların sosyalleşebileceği bir yer olacak. Buradaki insanlar, ciddi travmalar yaşamış. Bizler de elimizden geldiğince onlardaki savaşın izlerini silmeye çalışacağız." dedi.

AA